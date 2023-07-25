CHP’de güç dengesi bıçak sırtında... Değişimciler mi önde statükocular mı?

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Muhalifler, görevden almalarla kurultay sürecinin etkilenmeye çalışıldığı eleştirisini getirirken yönetim ise tek tek görevden alma gerekçelerini açıkladı. Tartışmaların uzaması nedeniyle oylamaya çok geç geçilebildi. Toplantının asıl sürprizi ise oylama sonucunda yaşandı.

5 OYLAMADAN 2’SİNDE...

Genel Başkan ile birlikte 61 kişilik PM’deki oylamada; Muş İl Başkanı İsmail Adanur’un itirazı için 31 kabul, 30 ret, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan’ın itirazı için 31 kabul, 28 ret, 2 çekimser, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan’ın itirazı için 30 kabul, 31 ret, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan’ın itirazı için 28 kabul, 33 ret, Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün’ün itirazı için ise 26 kabul, 35 ret oyu çıktı. Göreve iade için PM’nin nitelikli çoğunluk oyu olan 41 oy gerekiyordu. Değişim isteyen muhaliflerin 5 oylamadan ikisinde çoğunluğu sağlaması kulislerde “güvensizlik oyu” yorumlarına yol açarken, bunun asıl olağanüstü kurultay kararı alınması, normal kurultay tarihinin belirlenmesi ve belediye başkan adaylarıyla ilgili yapılacak oylamalardaki “veto” yetkisi açısından önem taşıyacağı belirtiliyor.

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KILIÇDAROĞLU ÖFKELENDİ

Kılıçdaroğlu çıkan bu sonuca öfkelenerek, “Hepsinin gerekçeleri tek tek açıklandı, buna rağmen nasıl bu şekilde oy kullanırsınız? Aralarında partinin parasını yiyen adam var. Siz bununla o hırsızlığa destek mi veriyorsunuz? Bu ahlaksızlıktır, erdemsizliktir” dedi. Kendisinin de kabul oyu verdiğini söyleyen PM Üyesi Hasan Baltacı ise, “Bunun için bize ahlaksız, erdemsiz diyemezsiniz. Aşağıda eşim ve çocuğum bekliyor, ben onların yüzüne nasıl bakarım?” diye konuştu. Baltacı, “İsterseniz beni disipline verin” diyerek salonu terk etti.

GÜNAYDIN’A MYK YASAĞI

- Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na yakın Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’a MYK toplantılarına katılım yasağı getirdi. Kılıçdaroğlu’nun bu kararını, Zoom krizinin hemen ardından Grup Başkanı Özel aracılığıyla Günaydın’a ilettiği bildirildi. Günaydın’ın bu karara tepki gösterdiği ve ilk MYK’ya katılıp karara itiraz etmeye hazırlandığı öğrenilirken, Özel’in de yine ilk toplantıda bu karara itiraz edeceği öğrenildi.

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ŞİMDİ NE OLACAK?

'GÜVENSİZLİK' OYU TARTIŞMASI

- Bir PM üyesi, Hürriyet’e, “Bu sonuçlar kurultay tarihinin en geç ekim sonu ya da kasım başı olacağını gösteriyor. Çünkü bu sonuç ortadayken Genel Başkan belediye başkan adaylarını eli rahat bir şekilde belirleyemez, kongreye gidip güvenoyu alması gerekebilir” derken, bir başka PM üyesi de, “Bu sonuçla MYK güvenoyu alamamıştır, normalde istifasını vermesi gerekir” değerlendirmesinde bulundu. Sonuçla ilgili kulislerde, muhaliflerin istedikleri sonucu alamasalar da elde ettikleri çoğunluk oyuyla gövde gösterisi yaptıkları değerlendirildi. Partiden bir kaynak “PM bu oy dengesiyle her iki tarafı da uyarıp pazarlık masasını göstermiştir” dedi.

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EREN ERDEM: KILIÇDAROĞLU İÇİN İMZA TOPLAYACAĞIZ

- CHP’nin iletişimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, kurultayda Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için imza toplayacaklarını söyledi. Erdem, “Sayın Kılıçdaroğlu bugüne kadar hiç aday olmadı, aday gösterildi. Kurultayda biz bakacağız, partinin geleneklerine, âdetlerine, siyasi çizgisine, politika hattına, programa uygun bir seçenek var mı bakacağız, bizim önereceğimiz kişi Sayın Kılıçdaroğlu olacaktır” dedi. Erdem bir gazeteye verdiği demeçte, Ekrem İmamoğlu’nun yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasını umduklarını da söyledi.