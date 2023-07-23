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CHP toplantısında değişim tartışması... Kılıçdaroğlu: Partiyi geçmişi temiz birine hemen bırakırım

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Ekrem İmamoğlu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 09:05

CHP Belediye Başkanları toplantısına Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sözleri damga vurdu. Kılıçdaroğlu'nun yerini bırakacağı kişiyi, "geçmişi temiz biri çıkarsa hemen yerimi bırakırım" sözleri ile tarif ettiği öne sürüldü. Toplantıda konuşan İmamoğlu ise, "Belediye başkanları siyaset yapmasın' demeyi doğru bulmam. Partimizin eksikliğini konuşmadan gerek seçime giderse bizi kötü günler bekliyor." dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Belediye toplantısına Ekrem İmamoğlu ve CHP'li milletvekillerinin sızıntı videosu damga vurdu. İmamoğlu, "özür dileyecek bir durum yok. İkinci parti olmayı hazmedemem" dedi. Kılıçdaroğlu sert cevap verdi: Bir belediye başkanı paritiyi eleştirebilir ama nüfuz edemez

CHP Belediyeler toplantısı gergin bir ortamda geçti. Sızıntı videosu sonrası Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu ilk kez karşı karşıya geldi. Toplantıya 36 belediye başkanı mazeret bildirerek katılmadı.

CHP toplantısında değişim tartışması... Kılıçdaroğlu: Partiyi geçmişi temiz birine hemen bırakırım

"GEÇMİŞİ TEMİZ BİRİNE HEMEN BIRAKIRIM"

Halk TV'nin haberine göre; Genel Başkan Kılıçdaroğlu, yerini alacak kişiyi de tarif etti. Partinin ilke ve değerlerine bağlı, partiyi ileriye götürecek geçmişi temiz biri çıkarsa hemen bırakırım" dediği ifade edildi.

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Toplantıda partideki değişim tartışmaları ve yerel seçimler de gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, "Yerel seçim sürecini başlatıyoruz, 220 gün kaldı. Parti içi tartışmalar partiye negatif sonuçlar doğurur" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA UYARI

İmamoğlu ise söz sırası kendisine geldiğinde, "'Belediye başkanları siyaset yapmasın' demeyi doğru bulmam. Partimizin eksikliğini konuşmadan gerek seçime giderse bizi kötü günler bekliyor." yanıtını verdi.

CHP toplantısında değişim tartışması... Kılıçdaroğlu: Partiyi geçmişi temiz birine hemen bırakırım

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da değişim tartışmalarıyla ilgili sert konuştu. "Partide başkanlık sorunu yoktur" diyen Kerimoğlu, "Sadece o gitsin bu gelsin meselesi olamaz. Ama partinin etinden sütünden faydalanalım şan şöhret sahibi olanların da hakkı değildir." dedi.

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Ekrem İmamoğlu