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Meral Akşener ilk kez konuştu: Mutabakattan haberim yoktu, bakanlıkların adını koymak yanlış

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#Meral Akşener#Kemal Kılıçdaroğlu#Ümit Özdağ
Meral Akşener ilk kez konuştu: Mutabakattan haberim yoktu, bakanlıkların adını koymak yanlış
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 10:58

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs seçimleri öncesi İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlığı ve MİT'i verdiğine ilişkin gizli mutabakat yaptıklarını açıklamıştı. Gizli mutabakatla ilgili ilk kez konuşan Meral Akşener, haberi olmadığını ve "Henüz bakanlıkları konuşmadan İçişleri Bakanlığı ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur" dedi.

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CHP'de değişim tartışmaları devam ederken Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu ile yaptığı mutabakat gündemdeki yerini koruyor. Evvellesi gün Ümit Özdağ, Akşener'in 24 Mayıs günü yaptığı "Biz Kılıçdaroğlu'na İnce, Özdağ ve Oğan'la ilişki kurma ve onların talepleriyle ilgili utum alma konusunda yetki verdik. O yetkisini kullandı" şeklindeki açıklamasının videosunu sosyal medyada paylaştı. Özdağ, Akşener'in bu mutabakattan haberi olduğunu ima ederken eski İYİ Partili Aytun Çıray da aynı iddiayı yineledi.

"BAKANLIKLARIN ADINI KOYMAK YANLIŞ"

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan İYİ Parti lideri Akşener, Özdağ ve Çıray'ın iddialarıyla ilgili şu ifadelerini kullandı:

Kılıçdaroğlu'nun açık ya da örtülü mutabakat yapma yetkisi vardı. Bu yetkisini kullanır ya da kullanmaz. Kemal Bey partisine düşecek bakanlık hakkında istediği gibi tasarrufta bulunur. Bu yalnızca iki genel başkanı ilgilendirir. Ancak biz aramızda bakanlık bölüşmemiştik. Dolayısıyla henüz bakanlıkları konuşmadan İçişleri Bakanlığı ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur. Hangi bakanlık partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır.

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#Meral Akşener#Kemal Kılıçdaroğlu#Ümit Özdağ