CHP'de tartışmalı çevrimiçi toplantıdan sonra ilk toplantı

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Parti genel merkezinde gerçekleştirilen 'Belediye Başkanları Toplantısı'na, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlık etti. Partide tartışmalara neden olan çevrimiçi toplantının ardından gerçekleşen toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer büyükşehir belediye başkanları katıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği için toplantıya davet edilmedi.

Tüm belediye başkanlarının salona geçmesinin ardından Kılıçdaroğlu, salona girdi. Kılıçdaroğlu, partinin önemli isimlerinin katıldığı tartışmalı çevrimiçi toplantıya başkanlık eden Ekrem İmamoğlu ile de salona girişinde tokalaştı. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu belediye başkanları konuşma yaparak, görüşlerini dile getirdi. Toplantıda Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının değerlendirildiği, ayrıca 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim sürecinde yapılacak hazırlıkların ele alındığı öğrenildi.

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Toplantı öncesi Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, basın mensuplarının sorusu üzerine, "Türkiye ve parti için her şey çok güzel olacak. Bütün sorunları parti aşar, Türkiye de aşar; ama bunun öncüsü CHP olur. Türkiye'de olumsuzun aşılmasının öncüsü de CHP olur, her zaman olduğu gibi" ifadelerini kullandı.