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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Cumhurbaşkanı’nı bayramda arayacağım

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#CHP#Özgür Özel#ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 13:21

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 31 yerel seçimleri sonrası partisinin yeni yol haritası ile ilgili konuştu. Özgür Özel, 'En sert muhalefet olacağız, fakat nezaketten ve makamlara saygıdan asla ve asla taviz vermeyeceğiz. Bayram günü Sayın Cumhurbaşkanı’nı arayacağım. Bayramını tebrik edeceğim.' ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat’a konuştu. Özel yeni dönemde nasıl bir yol izleyeceğini anlattı.

Özel, 'En sert muhalefet olacağız, fakat nezaketten ve makamlara saygıdan asla ve asla taviz vermeyeceğiz. Bayram günü Sayın Cumhurbaşkanı’nı arayacağım. Bayramını tebrik edeceğim.' dedi.

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#CHP#Özgür Özel#ANKARA

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