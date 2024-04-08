CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Cumhurbaşkanı’nı bayramda arayacağım

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat’a konuştu. Özel yeni dönemde nasıl bir yol izleyeceğini anlattı.

Özel, 'En sert muhalefet olacağız, fakat nezaketten ve makamlara saygıdan asla ve asla taviz vermeyeceğiz. Bayram günü Sayın Cumhurbaşkanı’nı arayacağım. Bayramını tebrik edeceğim.' dedi.

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