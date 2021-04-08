Bugün hava nasıl olacak? Baharda kış havası
Meteoroloji, bugünden itibaren yurdun batı kesiminde, özellikle Marmara Bölgesi ve İç Anadolu’da çok sert sıcaklık düşüşleri olacağını açıkladı.
Dün 20 dereceleri gören İstanbul’da sıcaklık 8 dereceye kadar inecek. Yine dün 20 derece olan Ankara’da ise bugünkü sıcaklığın 5 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Batı kesiminde kuvvetli rüzgârın yanı sıra gök gürültülü yağış da zaman zaman etkili olacak. Uzmanlar, rüzgârın Marmara’da fırtınaya da dönüşebileceği uyarısında bulundu. İstanbul’da bugün kuvvetli yağış geçişlerinin etkili olabileceği belirtildi.
KAR DÖNÜYOR
Meteoroloji, Bursa’da da yine sert sıcaklık düşüşü yaşanacağını, Uludağ’da ise kar yağışının etkili olacağını açıkladı. Cuma, cumartesi, pazar günleri İç Anadolu’da da yer yer kar yağışının etkili olabileceği tahmin ediliyor. Bursa, İç Ege ve İç Anadolu’da soba zehirlenmelerine karşı tedbir alınması da istendi. Doğu Anadolu’da ise kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Rüzgârın saatteki hızının 70 kilometreyi bulacağı tahmin ediliyor. Hafta başından itibaren ise sıcaklıklar yükselecek.
METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Yozgat ve Kırşehir çevreleri ile Trakya’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde sabah saatlerinde toz taşınımı beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey İç ve batı kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Marmara ile zamanla batı kesimlerde kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde sabah saatlerinde toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Trakya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in, gece saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
HATAY °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz Bölümü ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde toz taşınımı beklenmektedir.
DİYARBAKIR 10°C, 25°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 10°C, 23°C
Az bulutlu
SİİRT 14°C, 25°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 14°C, 27°C
Az bulutlu
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