Hava sıcaklığı 10 derece düşüyor! Prof. Dr. Şen'den İstanbul için uyarı

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bahar aylarında değişkenlikler olabiliyor, ama bu sefer çok sert gözüküyor. Bugün İstanbul 18- 19 derece yarın 8-9 dereceye inecek. Ankara bugün 20 derece yarın 5 dereceye inecek. Bu durumlarda havada bir karışım meydana gelir ve gök gürültülü yağışlar oluyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Batı bölgelerimizde kuvvetli rüzgarlar var.

Marmara’da fırtınaya dönüşebilir. İç Anadolu’da Doğu Anadolu’da toz var. Çığ tehlikesi devam ediyor. Bursa’da taşkınlar gördük, bunlar karların erimesinden de kaynaklanıyor.



KAR YAĞIŞI GERİ DÖNÜYOR

Bugün bütün Türkiye bahar havası yaşıyor. Bahar havası yarın batıda sona eriyor, Marmara’dan soğuk hava giriyor. 10 derecelik bir sıcaklık düşüyor. Doğu’da bahar devam ediyor. İç Anadolu kış, Batı bölgelerimiz karışık.

Cuma, Cumartesi, Pazar İç Anadolu’da kar yağışı olacak. Uludağ da kar yağışı olacak. İstanbul’da yarın kuvvetli bir yağış var. Cuma’dan itibaren sıcaklıklar yükselecek.

Soba zehirlenmeleri basınçlı havalarda gerçekleşiyor. Ateşin üzerine kömürü koymayacaksınız. Karbonmonoksit sinsi bir zehirdir. Bursa ve, İç Ege ve İç Anadolu’da soba zehirlenmelerine dikkat, tedbirimizi almamız gerekiyor.



DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden orta, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Rüzgarın saatteki hızının 40 ila 70 kilometreyi bulması beklendiğinden, olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta sıfırın altında 1, Ağrı ve Ardahan'da 0, Erzurum'da 3, Tunceli'de 7, Iğdır ve Erzincan'da 9 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 25, Tunceli'de 22, Erzincan'da 21, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 17, Ardahan'da 16 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 119, Sarıkamış'ta 88 ve Konaklı'da 76 santimetre ölçüldü.

Ayrıca bölgede beklenen kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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