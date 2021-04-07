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Gündem
AA
Haber Giriş: 07.04.2021 - 18:51 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den 4 il için kar yağışı uyarısı

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Meteoroloji'den 4 il için kar yağışı uyarısı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de yarın kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye genelinin, bu gece saatlerinden itibaren kuzeybatı kesiminden başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi.

Konya'nın kuzeybatı kesimlerinde yarın yağmur, karla karışık yağmur ve kar beklendiği ifade edilen açıklamada, cuma günü ise Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Cumartesi günü de bölge genelinde beklenen kar yağışının Karaman, Niğde ile Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde yer yer yoğun olacağı ifade edildi.

Rüzgarın ise cuma ve cumartesi günleri kuzey yönlerinden fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmini yapıldı.

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