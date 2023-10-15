Bu notları alamayan sınıfta kalacak... İşte yeni yönetmelikteki tüm detaylar

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TÜRKÇE’DEN 70 ALMAK ŞART: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişikler Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflardan oluşan ortaokulda daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70’e çıkarıldı. Yönetmelikte bu şart, “Bir üst sınıfa devam etmek için öğrencinin iki dönem puanının aritmetik ortalaması Türkçe dersi için 70’ten az olamaz” ifadesiyle yer aldı. Buna göre ortaokullarda Türkçe dersinde iki dönem ortalaması 70’in altında kalanlar başarısız sayılacak. Bu durumdaki öğrencilerin bir üst sınıfa geçip geçemeyeceklerine sene sonunda toplanacak şube öğretmenler kurulu karar verecek.

DİĞER DERSLERDE GEÇME NOTU 50: Türkçe dışındaki dersler için ise geçme ortalaması 45’ten 50’ye yükseldi. Sene sonu ortalaması her bir dersten 50’den az olan öğrencilerin durumuna bir üst sınıfa geçip geçemeyeceklerine sene sonunda toplanacak şube öğretmenler kurulu karar verecek.

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70 ALTINDA KALANA TAKDİR TEŞEKKÜR YOK: 5, 6, 7 ve 8’inci sınıftan oluşan ortaokullarda Türkçe dersinde notu 70’in altında kalanlar takdir ve teşekkür alamayacak.

DEVAMSIZLIK DURUMUNUN VELİYE BİLDİRİLMESİ: Okula bir gün bile devamsızlık yapan öğrenciler ile devamsızlıkları 5, 10 ve 15’inci güne ulaşanların durumları veliye e-posta, posta veya kısa mesaj yolu ile bildirilecek.

CEP TELEFONUNA VE ZORBALIĞA YAPTIRIM

-Teknoloji bağımlılığını ve bilişim araçlarının amaç dışı kullanımını engellemek için okullarda cep telefonu, kamera, görüntü ve ses kaydı yapma özelliği olan bilişim araçlarının kullanımına ilişkin tedbirler alınacak. Bu tedbirlere aykırı davranışlara ilişkin uyarı, kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanabilecek. Akran zorbalığı da aynı şekilde ‘Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu’nun uygun gördüğü yaptırım ile sonuçlanacak.

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TENEFFÜS SÜRELERİ UZATILDI

- Okullarda 40 dakikalık ders süresi aynı kalırken tekli eğitim yapılan yani eğitim süresi 09.00-15.00 arasında olan okullarda, 15 dakikalık teneffüslerden biri öğrencilerin beslenmesi için en az 20 dakika olacak. Öğle arasına ise yine en az 40 dakika ayrılacak. İkili eğitim yapılan okullarda ise teneffüsler en az 10 dakika olacak.

ÖĞRETMEN SEÇİMİNE KURA ÇÖZÜMÜ

- Önceki yönetmeliğe göre ilkokul ve ortaokulda kayıt sırasında şube ve öğretmen seçimi okullar tarafından yapılmaktaydı. Yeni kararla, 2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren kayıt yaptıran öğrenciler e-Okul sistemi üzerinden kuraya girecekler. İlkokulda öğrencinin hangi şubede hangi öğretmen tarafından eğitim göreceği o kura sonucunda belirlenecek. Ortaokullarda ise öğrencilerin şubeleri kura sonucunda belirlenecek. Veliler yılda bir kereye mahsus olmak üzere mazerete bağlı olarak şube değişikliği talebinde bulunabilecek. Bu taleple ilgili kararı ise okullardaki rehberlik servisinin görüşü belirleyecek.