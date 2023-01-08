Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bu illerde oturanlar dikkat! Şiddetli geliyor... Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Yağış#Kar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 12:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınladı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen, şiddetli yağış uyarısında bulunarak "10 Ocak Salı günü batı bölgelere yağış geliyor. Özellikle İzmir, Muğla, Antalya ilçelerinde ciddi sorunlara yol açabilir" dedi. Meteoroloji'nin raporuna göre, yeni haftada hava sıcaklığı giderek düşecek. Bazı bölgelerde kar yağışı hakim olacak. İşte illerde beklenen son durum...

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Tokat, Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmak üzere; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Şanlıurfa, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Bu illerde oturanlar dikkat Şiddetli geliyor... Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

Haberin Devamı

ORHAN ŞEN'DEN UYARI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen, son durumu aktardı:

Sis İstanbul’da etkisini kaybettiriyor. Bugün İstanbul parça bulutlu, 12-13 derece sıcaklık var. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı var bugün. Hakkari’den Ardahan’a kadar olan kısım da ise yoğun kar yağışı görünüyor. Ama sadece bugün için o. Yarın pek bir yağış görünmüyor.

GÖZDEN KAÇMASIN...

Yunanistanda Türk ajanı depremi... Komşu bu sözlerle çalkalanıyorYunanistan'da 'Türk ajanı' depremi... Komşu bu sözlerle çalkalanıyor!Haberi görüntüle

BATIDA ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Ayrıca Şen, batıdan gelen yağışlı hava kütlesine dikkat çekerek, "Salı günü Batı bölgelerinden yağışlı bir hava kütlesi geliyor. Bu kütle batı illerimizde şiddetli olacak gibi görünüyor. Aydın, İzmir, Muğla, Deniz, İzmir, Isparta, Antalya hatta Mersin’e kadar olan bölümde şiddetli yağışlar görünüyor. Bu yağışlar su baskınlarına neden olabilir. Bunun iç kesimlerinde de kar yağışı yoğun olabilir. Ankara dahil Sivas, Kayseri, Konya, Erzincan, Yozgat civarında beklenen yoğun bir kar yağışı geliyor. Ama Doğu Anadolu da çok bir kar yağışı yok.  Marmara da bu yağıştan nasip alacak ama İstanbul’daki yağış çok kuvvetli değil." dedi.

Bu illerde oturanlar dikkat Şiddetli geliyor... Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık değerlendirmede de, hava sıcaklıklarının yurt genellinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği belirtildi.

GÖZDEN KAÇMASIN...

Bu kadarı da pes artık O sapık komiser çıktıBu kadarı da pes artık! O sapık komiser çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Yağış#Kar

BAKMADAN GEÇME!

Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı Tavuk suyunun sırrı ne Hasta çorbası nasıl olmalı Hepsini uzmanlara sorduk...

Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı? Tavuk suyunun sırrı ne? 'Hasta çorbası' nasıl olmalı? Hepsini uzmanlara sorduk...

#Sağlık
Tek isteği biyolojik ailesini bulmaktı... Bir DNA testi yaptı, film gibi bir maceranın içine düştü

Tek isteği biyolojik ailesini bulmaktı... Bir DNA testi yaptı, film gibi bir maceranın içine düştü

#DNA Testi
Tarihin en büyük soygununu yaptılar, arkalarında en ufak bir iz bırakmadılar Peki nasıl yakalandılar Her şeyi değiştiren 6 gün...

Tarihin en büyük soygununu yaptılar, arkalarında en ufak bir iz bırakmadılar! Peki nasıl yakalandılar? Her şeyi değiştiren 6 gün...

#Büyük Brink's Soygunu