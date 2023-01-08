Bu illerde oturanlar dikkat! Şiddetli geliyor... Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Tokat, Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmak üzere; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Şanlıurfa, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Haberin Devamı

ORHAN ŞEN'DEN UYARI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen, son durumu aktardı:



Sis İstanbul’da etkisini kaybettiriyor. Bugün İstanbul parça bulutlu, 12-13 derece sıcaklık var. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı var bugün. Hakkari’den Ardahan’a kadar olan kısım da ise yoğun kar yağışı görünüyor. Ama sadece bugün için o. Yarın pek bir yağış görünmüyor.

BATIDA ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Ayrıca Şen, batıdan gelen yağışlı hava kütlesine dikkat çekerek, "Salı günü Batı bölgelerinden yağışlı bir hava kütlesi geliyor. Bu kütle batı illerimizde şiddetli olacak gibi görünüyor. Aydın, İzmir, Muğla, Deniz, İzmir, Isparta, Antalya hatta Mersin’e kadar olan bölümde şiddetli yağışlar görünüyor. Bu yağışlar su baskınlarına neden olabilir. Bunun iç kesimlerinde de kar yağışı yoğun olabilir. Ankara dahil Sivas, Kayseri, Konya, Erzincan, Yozgat civarında beklenen yoğun bir kar yağışı geliyor. Ama Doğu Anadolu da çok bir kar yağışı yok. Marmara da bu yağıştan nasip alacak ama İstanbul’daki yağış çok kuvvetli değil." dedi.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık değerlendirmede de, hava sıcaklıklarının yurt genellinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği belirtildi.