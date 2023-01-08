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Bu kadarı da pes artık! O sapık komiser çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Sapık#Komiser#MARKET
Bu kadarı da pes artık O sapık komiser çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 07:00

Markette raflara bakan bir kadının etek altından gizlice fotoğrafını çekerken güvenlik kameralarına yakalanan sapığın, komiser Serdar Erdoğan olduğu ortaya çıktı. Serdar Erdoğan görevinin başındayken meslektaşları tarafından gözaltına alınıp tutuklandı.

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İstanbul Kâğıthane’deki bir marketin çalışanları güvenlik kameralarını incelerken şok eden bir görüntüyle karşılaştı. Raflara bakan bir kadının arkasından gizlice yaklaşan 30 yaşlarında bir erkek aşağı doğru eğiliyor ve kadının eteğinin altından cep telefonuyla fotoğraf çekiyordu. Market çalışanları durumu hemen polise bildirdi.

POLİSLERİN YIKILDIĞI AN

Polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerdeki sapığın yüzü açıkça görülüyordu. Yapılan soruşturmada görüntülerdeki kişinin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Arnavutköy Polis Merkezi’nde grup amiri olarak görev yapan, 2018’de göreve başlamış komiser Serdar Erdoğan olduğu ortaya çıktı. Sapığın meslektaşları çıkması polisleri adeta yıktı. Polisler durumu hemen amirlerine ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi. Serdar Erdoğan için gözaltı kararı çıkarıldı.

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TERS KELEPÇELİ GÖZALTI

Serdar Erdoğan gözaltına alındığında görevi başındaydı, üzerinde üniforması vardı. Karşısında kendisini almak için gelen meslektaşlarını görünce direnmedi. Polisler Serdar Erdoğan’a ters kelepçe taktı. Erdoğan’ın telefonunda yapılan incelemede çok sayıda kadının görüntülerine ulaşıldı. Savcılığa sevk edilen Serdar Erdoğan ‘özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz’ suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıca meslekten men edilmesi için hakkında idari soruşturma da açıldı.

 

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#Sapık#Komiser#MARKET

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