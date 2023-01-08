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Fatih Çekirge
Fatih Çekirge
Fatih ÇekirgeYazarın Tüm Yazıları

Ağlatan klibin perde arkası

#MSB#Mehmetçik#Top Gun

1) MSB yeni yıl için muhteşem bir klip yayınladı.

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Adı:

“Mehmetçik’ten, önce vatan klibi...”

Ve altında şu yazı:

“Kahraman Mehmetçik tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında da ‘Önce vatan’ diyerek milletimizin huzur ve güvenliği için görevde...”

İzlerken ağladım.

Görüntüler, çekimler...

Karadan, havadan, denizden o kahramanların hareketleri...

Hiphop tarzında bir müzik.

İnsanı kalbinden vuran o sözler...

Ağlatan klibin perde arkası
Klibin görüntülerini böyle çektiler.

2) AY YILDIZ ÇELİK YELEKTİR BANA

Müthiş bir tempoyla söylenen o sözlerden bir örnek:

“Ben...

Anaların gözyaşı...

Ben...

Gariplerin yoldaşı...

Ben...

Şehitlerin mezar taşı...

Ben...

Yıkılan yuvaların ahı...

Ben...

Mazlumların öfkesi...

Ben...

Kahraman Türk askeri.”

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Ağlatan klibin perde arkası

3) TOP GUN FİLMİ GİBİ

Birkaç kez izledim klibi.

Dikkat ettim, komandoların yürüyüşten sonra bir duruşları var.

Mehterle zeybek arası harika bir duruş... Çekimler o kadar canlı ki. Ve o kadar iyi kurgulanmış ki.

En son yapım aksiyon filmlerinden, dizilerden çok daha etkili. Top Gun filmi yanında amatör kalır.

Peki bu nasıl olmuş?

Kim çekmiş bu sahneleri?

Hangi ünlü yönetmen?

Müziği hangi ünlü Hiphop’çu yapmış?

Oynayanlar gerçekten asker mi?

Merak ettim sordum, araştırdım...

Ağlatan klibin perde arkası

4) HER BİRİ MEHMETÇİK

Soruları sırasıyla cevaplıyorum:

- Bütün klibi Milli Savunma Bakanlığı’ndaki personel çekmiş. Görsel yapım merkezi.

- Klipteki tüm askerler birer Mehmetçik...

- Çekimler çeşitli askeri eğitimlerde yapılmış. Yani poz verme yok.

Ağlatan klibin perde arkası

5) SÖZ VE MÜZİK

Ve en önemlisi...

Söz ve müzik, gönüllü gençler tarafından yapılmış.

Yani... Bütün prodüksiyon Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiş.

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Yani... Birebir Türk askerinin çekimleri...

Ağlatan klibin perde arkası

6) GENÇLERE UZANIYOR

Biliyorsunuz, Türk Silahlı Kuvvetleri son yıllarda müthiş bir atılım yaşıyor.

Kıtalararası bir güç haline geldi.

Daha önceki gün bu denizlerin en büyük gemisi Anadolu’da o teknolojiyi gördük.

Tamamıyla Türk mühendislerinin ürünüydü.

Tam anlamıyla bir teknoloji devrimi yaşıyor. En önemlisi savunma sanayiindeki yabancı kelepçelerini birer birer kırıyor.

Düşünün ki...

Ağlatan klibin perde arkası

FETÖ ihanetine uğramış bir ordu, kısa sürede kendini topladı ve aştı.

Şimdi dünyanın dört bir tarafında görev yapıyor.

Dahası dünyanın en belalı coğrafyasında terörle mücadele ediyor.

Suriye ve Irak en canlı örnektir.

Peş peşe gelen sınır ötesi harekâtları da düşünürseniz...

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Dünyada şu anda böylesine aktif bir ordu yoktur.

Bütün bunları alt alta yazınca bu klibin değeri daha da artıyor. Çünkü TSK bu kliple, gençliğin ve değişimin en güzel örneğini veriyor.

Ağlatan klibin perde arkası

Mutlaka izleyin derim.

Gözleriniz dolacak. Gurur duyacaksınız.

Başta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olmak üzere...

Bu klipte emeği olan herkesi kutluyorum.

#MSB#Mehmetçik#Top Gun
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