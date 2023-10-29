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Boğaz'da 100. yıl kutlaması... Dron, havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Cumhuriyet'in 100. Yılı#Solotürk
Boğazda 100. yıl kutlaması... Dron, havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 20:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100. Yıl Hitabı'nın ardından İstanbul Boğazı'nda dron, havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı.

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Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dron, havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı.

Boğazda 100. yıl kutlaması... Dron, havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı

İstanbul Boğazı'nda Solotürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi. 100 geminin eşlik ettiği gösteriye sahil kenarlarında bulunan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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Bu gösterilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştirdi.

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Boğazda 100. yıl kutlaması... Dron, havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı

Hitabın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dron, havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı.

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Boğazda 100. yıl kutlaması... Dron, havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı

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Dron ile gökyüzüne Türk bayrağı, Türkiye haritası, atın üzerinde Atatürk ve ay yıldız görseli oluşturuldu. Ayrıca, 'Yaşasın Cumhuriyet' ve 'Türkiye Yüzyılı' yazıldı.

Gösteriler büyük beğeni topladı.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Cumhuriyet'in 100. Yılı#Solotürk

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