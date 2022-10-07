'Başörtüsü' için ilk adım: Anayasa’da kıyafet serbestisi hazırlığı...

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın anayasa çağrısından sonra AK Parti’nin anayasa heyeti dün ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekilleri, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyon başkanları ile bazı AK Parti Genel Başkan yardımcıları ve bazı bürokratlar katıldı. Pazartesi günü tamamlanacak çalışma Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından Kabine Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

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Edinilen bilgilere göre, toplantıda, 2008 yılında üniversitelerde başörtüsü serbestliğini içeren anayasa teklifi yeniden ele alındı. AK Parti, Anayasa’nın 10’uncu maddesini yeniden düzenleme ya da ek bir madde getirme üzerinde duruyor. Anayasanın eşitliğe ilişkin 10’uncu maddesinin, “Kamu ve her türlü alanda kıyafet serbesttir. Herhangi bir tahdit ve sınırlama koyulamaz” şeklinde düzenlenmesi planlanıyor. AK Parti kurmayları, “Birkaç maddelik anayasa değişikliği teklifi olabilir. Bu düzenleme, ileride yaptırımsal manada yönetmelik ve kanun gibi bir şey olduğunda engel olacak. CHP’nin ‘evet’ demesini beklemiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

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‘AİLENİN KORUNMASI’NA VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘ailenin korunmasına’ yönelik sözleri için AK Parti kurmayları, Anayasanın 41’inci maddesindeki ailenin korunması hükmünün güçlendirilerek, karı-koca yükümlülüğüne vurgu yapılabileceğini ifade ediyor. Kurmaylar, bunu ileride olası eşcinsel evliliklerin önlenmesine yönelik bir adım olarak nitelendirdi.

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BOZDAĞ: MHP İLE MECLİS’E SUNACAĞIZ

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ Meclis’te yaptığı açıklamada, anayasa çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi: “Yakında metni cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacak. Takvimlendirme kısmı ayrı ama biz çalışmalarımızı pazartesiye kadar netleştirip Cumhurbaşkanımıza arz etmeyi planlıyoruz. Biz teklifimizi TBMM’de AK Parti ve MHP olarak parlamentoya sunacağız. CHP’nin teklifi sorunu çözen bir teklif değil. Bir mesleği icra etmeyen kamuda çalışan kadınların başörtülü çalışma hakkını güvence altına alıyor mu? Kesinlikle almıyor. Özel sektördeki kadınlara yönelik bir güvence içeriyor mu? Onu da içermiyor. Yeni yasaklar koymaya yasal bir dayanak oluşturuyor.”

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10. MADDE

“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

(Ek: 7.5.2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları, bütün işlemlerinde ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.”