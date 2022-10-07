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Aliyev ve Paşinyan’la barış masası

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Aliyev#Paşinyan
Aliyev ve Paşinyan’la barış masası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AST zirvesinde önemli görüşmeler yaptı.

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Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme gerçekleştirdi. Masada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da yer aldı. Erdoğan bu görüşmenin dışında Paşinyan ile ikili bir görüşme de gerçekleştirdi. İki ülke liderler seviyesinde en son 2009 yılında görüşmüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun dışında ev sahibi Çekya’nın Başbakanı Petr Fiala, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Aliyev ve Paşinyan’la barış masası

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MACRON’LA SOHBET

Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüşmeler yaptı. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’na ilişkin sohbet sırasında Macron’la şakalaşarak, “Gel seni Türk Birliği’ne alalım. Avrupa Avrupa nereye kadar. Avrupa her şey değil” dedi.

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