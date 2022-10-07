Başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliğinde ne var

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Dün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın başkanlığında ilk çalışma yapıldı. Toplantıya AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mehmet Emin Akbaşoğlu, Mustafa Elitaş ve Yılmaz Tunç ile Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ ve Özlem Zengin katıldı. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt ile Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler de toplantıda hazır bulundu.

AK Parti’de Anayasa değişikliği için pazar günü hukukçu milletvekillerinin katılımı ile geniş kapsamlı bir çalışma yapılacak. Başörtüsü serbestisine anayasal güvence getirecek düzenleme pazartesi günü kabine toplantısında ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından Anayasa değişikliği teklifini kamuoyuna açıklamasından sonra salı günü Meclis’e sunulması bekleniyor.

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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ NE GETİRİYOR

2008 yılında AK Parti ve MHP’nin hazırladığı teklifte, Anayasa’nın eşitlikle ilgili 10. maddesi ve Yüksek Öğretimle ilgili 42. maddesi esas alınıyordu. AK Parti’nin yeni Anayasa değişikliği teklifinde 10’uncu ve 42’nci madde korunurken, başörtüsü serbestisinin sadece yüksek öğretimde değil, kamu görevi sırasında geçerli olduğuna dair bir ibarenin de yer alması bekleniyor.

Başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği Meclis’te 411 oyla kabul edilmişti. CHP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne götürülerek iptal ettirilen Anayasa değişikliğinden sonra AK Parti hakkında kapatma davası açılmıştı.

CHP’NİN BAŞÖRTÜSÜ SINAVI

Başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği teklifinin Meclis’te öncelikle görüşülmesi bekleniyor. Başörtüsüyle ilgili Meclis’e kanun teklifi veren CHP’nin Anayasa değişikliği oylamasında nasıl hareket edeceği merak ediliyor. CHP, Anayasa değişikliğinin aleyhinde oy kullanırsa bu kez kendi önerisiyle çelişmiş olacak. Şimdiye kadar başörtüsüne karşı mücadele veren CHP ilk kez, “Destek verecek mi vermeyecek mi” sorusu ile karşı karşıya kaldı.

CHP’DEKİ RAHATSIZLIK

Bu arada CHP’de Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışıyla ilgili rahatsızlık yaşanıyor. Kılıçdaroğlu, 3 Ekim gecesi saat 21.00’da bir video yayınlayarak başörtüsüne yasal düzenleme çağrısı yapmıştı. Kılıçdaroğlu’nun bu çağrısından genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekillerinin önceden haberinin olmadığı ortaya çıktı.

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ERDOĞAN, CEMEVLERİYLE İLGİLİ NE AÇIKLAYACAK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan bugün İstanbul’da Şahkulu Sultan Dergâhı’nı ziyaret edecek. Erdoğan daha önce Ankara’da Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi’ni ziyaret etmiş, Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma etkinliklerine katılmıştı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz cemevlerini ziyaret etmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Ali Arif Özzeybek ise cemevlerini ziyaret ederek ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiye kadar 58 ildeki 1586 cemevi ziyaret edildi. Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın 8 bin 740 talebi belirlenip bunun 65 bin 600’ü yerine getirildi. Cemevlerinin bina, tadilat, arsa tahsisi, ısınma, kütüphane ve çevre düzenlemesi konusundaki ihtiyaçları karşılandı.

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ÜÇ BAKAN ÇALIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2009 yılında Alevi çalıştayları sürecini başlatmıştı. Böylece Alevi vatandaşlarımızın kendilerini rahatça ifade edeceği zemin hazırlanmıştı. 2021 yılından sonra ise İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinasyonunda, “Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması” başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir çalışma yapmıştı. Erdoğan’ın “hak temelli” olmasını istediği çalışma sonlandırıldı.

ZİYARETTEKİ İLKLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü Şahkulu Sultan Dergâhı’nı ziyaretinde birkaç ilk yaşanacak. Erdoğan Alevi dedeleriyle 8 ilde inşa edilen 8 ayrı cemevinin açılışını gerçekleştirecek. Erdoğan ayrıca cemevleriyle ilgili alınan kararları da açıklayacak.

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1- Cemevlerinin elektrik ve su giderleri devlet tarafından karşılanacak.

2- Cemevlerinde görevli Alevi dedelerine maaş bağlanacak.

3- Cemevlerine tapuda özel bir imar lejantı verilecek.

4- Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi ve Cemevi Başkanlığı oluşturulacak.

İBADETHANE STATÜSÜ

Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesine yönelik talepler olduğu biliniyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuya değinmesi beklenmiyor.

ABDULLAH GÜL YİNE ŞAŞIRTMADI

ABDULLAH Gül’ün, başörtüsü konusunda yaptığı çıkışla zor durumda kalan Kılıçdaroğlu’nun imdadına ne zaman yetişeceğini merak ediyordum. Ama Abdullah Gül beni şaşırtmadı.

24 saat geçmeden Kılıçdaroğlu’nun yanında yerini aldı. Ne zaman ki Kılıçdaroğlu zorda kalıyor... Ne zaman ki Erdoğan önemli bir hamle yapıyor... Ben o andan itibaren Abdullah Gül, Kılıçdaroğlu’na ne zaman destek verecek diye kronometreyi çalıştırıyorum.

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Şimdiye kadar 24 saati geçirmedi.

Zaten geçse şaşırırım.

Çünkü kendisi Kılıçdaroğlu’nun siyasi hamisi gibi hareket ediyor.

CHP DEĞİL MİYDİ

Peki Abdullah Gül, cumhurbaşkanı adayı olduğunda eşi başörtülü diye rejim krizi çıkaran CHP değil miydi?

Eşi başörtülü diye Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı olmaması için Cumhuriyet mitingleri düzenlenmedi mi?

Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı seçilmesini önleyen 367 kararını çıkaran CHP değil miydi?

CUMHURBAŞKANI SEÇTİRDİ

Cumhuriyet mitinglerine rağmen, 367 garabetine rağmen, 27 Nisan E-Muhtırası’na rağmen Abdullah Gül’ün arkasında durup cumhurbaşkanı seçtiren ise Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Erdoğan, Abdullah Gül’ü Cumhurbaşkanı yaptı. Abdullah Gül ise, onun tasfiye edecek her tertibin içinde yer aldı.

O nedenle Kılıçdaroğlu’na destek çıkışı beni şaşırtmadı. O çıkışı yapmasa şaşardım.