Bartın'da KPSS'ye giren bir kişide Delta varyantı tespit edildi! 30 kişi karantinada
Bartın'da dün test verdikten sonra sonuçları çıkmadan bugün KPSS’ye giren 2 kişiden birinde Delta varyantı tespit edildi. 30 kişi temaslı olarak karantinaya alındı. Diğer kişinin test sonucu ise şüpheli olarak tespit edildi. Bartın İl Sağlık Müdürü Alparslan Erol, ''Çalışmalarımız sürüyor. Diğer şüphelinin durumuna göre hareket edeceğiz'' dedi.
Dün semptomlar gösteren 2 kişi, Bartın Devlet Hastanesi’nde test verdi. Test sonuçları çıkmadan sabah yapılan KPSS’ye giren 1 kişide Delta varyantı virüs, diğer kişinin test sonucu şüpheli olarak tespit edildi. Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin sınava girdiği salonlarda bulunan 30 kişiye ulaşarak karantinaya aldı.
Bartın İl Sağlık Müdürü Alparslan Erol, 2 kişinin dün test verdiğini söyleyerek, "Sabah saatlerinde 1 kişinin Delta varyantı olduğu, diğer kişinin de şüpheli olması nedeniyle sınava girdikleri 2 salondaki kişileri tespit ettik. İlk etapta 30 kişiyi temaslı sayıp karantinaya aldık. Çalışmalarımız sürüyor. Diğer şüphelinin durumuna göre hareket edeceğiz" dedi.