Bakanlıktan New York Times makalesi hakkında açıklama: Gerçekleri çarpıtmaktadır

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Jo Becker ve Justin Scheck tarafından kaleme alınan 16 Aralık 2023 tarihli New York Times makalesi Türkiye’nin terörizmin finansmanı ile mücadelesine ilişkin yanıltıcı bilgiler içermekte ve gerçekleri çarpıtmaktadır” açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Jo Becker ve Justin Scheck tarafından kaleme alınan 16 Aralık 2023 tarihli New York Times makalesi Türkiye’nin terörizmin finansmanı ile mücadelesine ilişkin yanıltıcı bilgiler içermekte ve gerçekleri çarpıtmaktadır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) gibi birçok düzenleyici ve denetleyici otorite tarafından izlenen Türk finansal sistemi, ulusal mevzuatla ve uluslararası yükümlülüklerle tam uyumlu bir şekilde faaliyet göstermektedir.

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New Times makalesi geçmişte şirkette azınlık hissesine sahip bir şahıs ve yine geçmişte aynı şirkette profesyonel yönetici olarak görev alan bir başka şahıs dolayısıyla söz konusu halka açık şirketin Hamas ile bağlantıları olduğu izlenimini vermektedir. Oysa Türk makamları ilgili tüm gerçek ve tüzel kişilerin finansal faaliyetlerini ve durumlarını ayrıntılı bir şekilde incelemiş ve ülkemiz finansal sisteminin suistimal edilmediğini tespit etmiştir.

Benzer şekilde, önemli bir finansal malvarlığı çıkışının olmaması, söz konusu şirketin 7 Ekim 2023 tarihli saldırı ile bağlantılı olduğu iddiasını çürütmektedir.

Türk yetkililer bu bulguları ABD’li mevkidaşlarıyla ve son Ankara ziyaretleri esnasında ABD Hazine Müsteşarı Brian Nelson ve ekibiyle ile de paylaşmış ve bu bulguların aksini gösteren bir kanıtla karşılaşmamıştır.

Türkiye terörizmin finansmanı ile mücadele etmekte kararlıdır. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm müttefiklerimizle yakın çalışmaya devam edecektir.