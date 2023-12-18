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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ile ticaret hedefini açıkladı

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#Erdoğan#Macaristan#Orban
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 18:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticaret hacmimiz 4 milyar dolara yaklaştı, 6 milyara ulaşmakta kararlıyız. Karşılıklı yatırımları teşvik ediyor, firmalarımızın iş birliğini destekliyoruz" dedi.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bugün diplomatik ilişkilerimizin tesis edildiği Dostluk Anlaşması'nın imzalanmasının 100. günü. Dostane ilişkilerimiz, bir asrın ötesine uzanıyor. Bu yıl çok sayıda üst düzey ziyaretle iş birliğimizi pekiştirdik. Macaristan'ın gözlemci üye olduğu Türk Devletleri Teşkilatı'nda bulunmalarından duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Ticaret hacmimiz 4 milyar dolara yaklaştı, 6 milyara ulaşmakta kararlıyız. Karşılıklı yatırımları teşvik ediyor, firmalarımızın iş birliğini destekliyoruz. Savunma ve enerjide bağlarımızı güçlendireceğiz.

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"GAZZE'DEKİ İSRAİL VAHŞETİNİN SONA ERMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye Macaristan Kültür Yolu açılış törenini bu akşam gerçekleştireceğiz. 1 yıl sürecek etkinlikler Türk ve Macar halkını daha da yakınlaştıracaktır. Gazze'deki İsrail vahşetinin sona ermesi için çalışıyoruz. Acil ateşkesin tesisi için Türkiye olarak yoğun diplomatik çaba harcıyoruz. Filistin'de ve Ukrayna'da savaşın çözüm olmadığı noktasında hemfikiriz. Türkiye olarak taraflardan talep olması halinde yarım kalan İstanbul sürecini tekrar canlandırmaya hazırız. 1967 sınırlarında bağımsız egemen bir Filistin devletinin tesisinin kaçınılmaz olduğunu gördük.

"VİZE SERBESTİSİ KONUSUNDA TÜRKİYE'Yİ DESTEKLİYORUZ"

"Ticaret hacmimizi 2 katına çıkardık" diyen Orban sözlerini şöyle sürdürdü: Resmi olarak 21. defa görüşüyoruz Sayın Cumhurbaşkanıyla. 100 firma Türkiye'de çalışmakta. Macaristan'daki Türk yatırımları miktar olarak da artmakta. İş birliğimiz genişlemekte. Macaristan'ı tehdit eden göç Türkiyesiz durdurulamaz. Ukrayna ve Rusya savaşında tek bir ülke sonuç alabildi, Tahıl Koridoru'yla. Vize serbestisi konusunda Türkiye'yi destekliyoruz. Üniversitelerimiz arasında iş birliğimizi genişletiyoruz. Diplomatik ilişkilerimizi 100 yıl önce tesis ettik. 

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#Erdoğan#Macaristan#Orban

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