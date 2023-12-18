Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Viktor Orban'a Togg hediye etti

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Cumhurbaşkanlığı’na ait özel uçak “TUR” ile Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı’na inen Erdoğan, başkent Budapeşte’deki Kahramanlar Meydanı’nda Macar mevkidaşı Katalin Novak tarafından resmi törenle karşılandı. Türkiye ve Macaristan milli marşlarının okunduğu törende Erdoğan, tören kıtasını selamladı.

Daha sonra Erdoğan’a Macar heyeti, Novak’a ise Türk heyeti tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri karşılama töreninin ardından meydandaki Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı.

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ERDOĞAN, MACARİSTAN CUMHURBAŞKANI NOVAK İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti için bulunduğu Budapeşte’de Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Macaristan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ile İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler ele alındı.

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GAZZE'DEKİ İNSANİ DRAM GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin tüm çatışma bölgelerinde sükuneti sağlama amacıyla küresel barışa hizmet eden çalışmalarının devam ettiğini; İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının bölgesel ve küresel barışın, insan hakları ve uluslararası hukukun korunması için sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Macaristan ilişkilerinin Budapeşte ziyareti sonrası daha da derinleşeceğine inandığını da belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'a Togg hediye etti.

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ERDOĞAN’IN MACARİSTAN TEMASLARI

Erdoğan, Karmelita Manastırı'nda düzenlenecek Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı'na katılacak.

Toplantının ardından Erdoğan’ın MÜPA Budapeşte - Bela Bartok Ulusal Konser Salonu’nda Cumhurbaşkanı Novak ve Başbakan Orban’ın katılımıyla Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı’na katılması bekleniyor.

TEMASLAR KAPSAMINDA 16 ANLAŞMAYA İMZA ATILMASI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Macaristan temasları kapsamında siyasi, kültürel ve diplomatik gündem maddelerinin yanı sıra ekonomik ilişkilerin de masaya yatırılması bekleniyor. Temaslar çerçevesinde ekonomi, ticaret, savunma, enerji ve kültür alanlarında 16 anlaşmaya imza atılması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı vesilesiyle başlayacak Türkiye - Macaristan Kültür Yılı çerçevesinde bir yıl boyunca iki ülkede de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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Erdoğan’a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİY Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.