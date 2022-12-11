Bakan Soylu: Türkiye terörle mücadelenin destanını demokrasiyle yazdı

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Genel Kurul'da bütçe maratonu devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın bütçelerinin görüşüldüğü kurulda kürsüye çıkan Bakan Soylu, terörler mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına "Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum, gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Gazi Meclis kurulduğu günden itibaren çok çetin ve onurlu mücadele vermiştir" diyerek başlayan Bakan Soylu "Suriye ve Irak'ın kuzeyini önce DEAŞ sonra PKK işgal etti. Ukrayna - Rusya savaşı tam 10 aydır devam ediyor. 6 yıldır her bütçe gelişmesinde örneğini verdiğimiz dünyada zorla yerinden göç edilen insanlar 100 milyonu geçti. İngiltere 3 ayda bir başbakan değiştiriyor. Orta Doğu ve Afrika'da darbe yaptıran ABD geçen yıl senatosunda işgalle karşı karşıya kaldı. Yunanistan 100 yıl önce yaptığı gibi sırtını ağabeylerine dayayarak masumları Ege Denizi'nde ölüme ittiler. Akdeniz'i bir göçmen mezarlığına çevirdiler. Değişen sadece şudur ürettikleri sorunlarla artık kendileriyle yüzleşiyorlar" dedi.

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"TÜRKİYE, TERÖRLE MÜCADELENİN DESTANINI DEMOKRASİYLE YAZDI"

Bakan Soylu konuşmasının devamında "Bugün Türkiye Cudi'de festivaller yapıyor. Dün terör olan yaylalarda roket sesi hep beraber çınlıyor. Türkiye makale değil, terörle mücadelenin ve kazanmanın destanını yazmıştır Bu destanı şehitlerimiz, gazilerimizle, cesur ve kahraman duran eşleriyle ve demokrasiyle yazmaktadır" ifadelerini kullandı.

"AĞABABALARINIZA BOYUN EĞMEDİK, SİZE HİÇ BOYUN EĞMEYİZ"

Biz terörle mücadele kitabını yeniden yazmayıp da ABD'den yazılan makalelerden öğrenseydik bugün sınırlarımız içerisindeki terörist sayısını 120'ye düşürmezdik diyen Bakan Soylu "Biz hepsinin ayakkabı numaralarını biliyoruz, hepsinin fotoğraflarını biliyoruz. PKK'nın avukatlığını yapan HDP de biliyor. Biz sizin ağababalarınıza boyun eğmedik, size hiç boyun eğmeyiz. Güneydoğu'da huzur var, hizmet var. Bir kardeşiniz olarak söylüyorum en önemlisi umut var" açıklamasını yaptı.

"TEK BİR TERÖRİST KALMAYACAK"

Cumhuriyetin yüzüncü yılında 29 Ekim 2023'te bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacağını sözlerine ekleyen Bakan Soylu "Her türlü terörle mücadeleyi yapıyoruz. İçeride nefes aldırmıyoruz. İnlerine gireceğiz diye söz vermiştik. İnlerine girdik girmeye devam ediyoruz" dedi.

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"KARA PARAYLA CARİ AÇIKLARINI KAPATIYORLAR İFTİRASINI SİZE ATTIRMAYIZ"

Bakan Soylu açıklamasını şöyle sürdürdü:

Uyuşturucuyla mücadelede büyük bir gayretin içerisindeyiz. Bu ülke jandarmasıyla, polisiyle, hakimiyle, savcısıyla tarihinin en yüksek yakalamalarını gerçekleştirdi. Türkiye'de uyuşturucu suçlarından hapishanelerdeki tutuklu sayısı 120 bini aştı. Madde bağlantılı ölümlerde düşüş sürüyor. Uyuşturucu bağlantı ölüm sayısı ABD'de 324. Türkiye'de ise 5 bu kıyaslamayı yapmak lazım. 88 bin metruk bina yıktık. 22 ilde kökünü kurutma operasyonları yaptık, hala da devam ediyoruz. Dünyanın yeni yeni farkına varmaya başladığı metamfetaminle ilgili biz 2,5 yıl önce alarm zillerini çaldık. Bu işler ciddi işlerdir, mutfakta video çekmekle yapılacak işler değildir. Avrupa teslim olsa da dünya teslim olsa da bacaklarını kıra kıra devam edeceğiz. Elbette bu Meclis'e Gazi Meclis demeye gönülleri varmaz. Kara parayla cari açıklarını kapatıyorlar iftirasını size attırmayız. Siz bütün iftiralarınızla bizden uyuşturucuyla, PKK ile yaptığımız mücadelenin intikamını alıyorsunuz.