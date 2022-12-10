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Emine Erdoğan: Çocuk istismarı insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır

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#Emine Erdoğan#İstismar#Çocuk
Emine Erdoğan: Çocuk istismarı insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 20:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır" açıklamasını yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

 

 

 

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#Emine Erdoğan#İstismar#Çocuk

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