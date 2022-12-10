İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP'ye: Kimi dağa gönderdiğinizi biliyoruz

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP sıralarına dönerek "Kimi dağa gönderdiğinizi biliyoruz" dedi.

"HDP BİZİ DAĞA GÖNDERDİ DEDİLER, ESAS HESABI SİZ VERECEKSİNİZ"

Bakan Soylu, "Birincisi Kürt düşmanı kimdir biliyor musunuz? 10 yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP'dir. Hiç masum gibi bakma. Kimi kaçırdığını, kimi dağa gönderdiğini, annelerin sana nasıl belayla nefret ettiğini herkes bilmektedir. Ve cümlem şu: Burada tülbent atan Remziye Tosun sadece ve sadece PKK'nın kadro elemanıdır, devletin bütün kayıtlarında böyledir. Aynı zamanda son 5 yılda 1230'un üzerinde Türkiye'ye teslim olan PKK terör örgütünden kişiler var, teröristler var. Geldiler ve HDP bizi dağa gönderdi dediler. Esas hesabı siz vereceksiniz, siz" ifadelerini kullandı.

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BAKAN SOYLU'DAN İYİ PARTİ'YE: ESEFLE DEĞERLENDİRİYORUM

Milletvekilleri, Genel Kurul'da söz aldı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, "Kendi ifadenizden söylüyorum sayın bakanım. Diyorsunuz ki 'Haftada 5 bin uyuşturucu satıcısı yakalıyoruz'. Bu; ayda 20 bin, yılda 260 bin uyuşturucu satıcısı anlamına gelir. Bu kadar satıcının olduğu yerde kullanıcı sayısını düşünmek bile istemiyorum. Ya matematikle aranız yok ya da siz Türkiye'yi İçişleri Bakanlığı'nız döneminde bir uyuşturucu merkezi haline getirmişsiniz" diye konuştu.

Bakan Soylu ise Dervişoğlu'na cevaben, "İYİ Parti'nin grup başkan vekilini dinledim ve tavsiyelerini de aldım. Konuşma metnini tamamen iftiraya hem devlete hem bizlere tamamen hakarete ve maalesef tamamen Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlayıcı bir anlayışa döndürüp, Türkiye'nin terörle şanlı mücadelesine bir cümle bile ayırmamasını esefle değerlendiriyorum. Hiçbir şey söylemedim, söylemeyeceğim. Ben nasıl dinlemişsem akşamleyin söyleyeceklerimi de yerlerinde oturarak dinlemelerini kendilerine tavsiye ederim. Aynı zamanda da söyleyeceklerimi teker teker not almanızı ve kendi içinizde bir muhasebe yapmanızı da ben size tavsiye ediyorum" dedi.