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İngiltere'de Strep A kabusu! Hastaneden gelen görüntüler korkuttu...

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#İngiltere#Strep A#Strep A Enfesiyonu
İngilterede Strep A kabusu Hastaneden gelen görüntüler korkuttu...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 16:56

İngiltere'de Strep A enfeksiyonu nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Yetkililer hastalıkla ilgili alarm durumuna geçerken acil servislerden gelen görüntüler tüm ülkede şok etkisi yarattı.

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Birleşik Krallık'ın Doğu Sussex bölgesinde bir çocuk daha Strep A enfeksiyonu nedeni ile hayatını kaybetti. Böylece ülkede hayatını kaybeden çocukların sayısı 16'ya yükseldi.

HÜKÜMET ALARMA GEÇMİŞ DURUMDA

İngiliz hükümeti günlerdir ülkenin bir numaralı gündemi olan hastalık için alarma geçmiş durumda...

Sağlık yetkilileri, aileleri enfeksiyon konusunda dikkatli olmaya çağırırken, doktorlara da çocuklarda görülen en ufak bir şüphede antibiyotik tedavisine başlanması yönünde talimat gönderdi.

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ACİL SERVİSTEN GELEN GÖRÜNTÜLER KORKUTTU

Pek çok insan Strep A enfeksiyonunu ağır geçirmese de oldukça bulaşıcı olan bu bakteriler ciddi hastalıklara ve komplikasyonlara neden olabiliyor. Uzmanlar bu nedenle özellikle çocukların belirtileri göstermesi durumunda acil servise götürülmesini öneriyor.

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Ancak İngiltere'den gelen son görüntüler, acil servislerdeki durumun çok da iç açıcı olmadığını ortaya koydu.

GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI

Adının Chloe Brewer olduğu öğrenilen 35 yaşındaki anne, 5 yaşındaki oğlu Hayden rahatsızlanınca aile hekimine gitmek istedi ancak randevu bulamayınca çaresizce acil servisin yolunu tuttu.

Chloe, Peter­borough şehir hastanesine ulaştığında oğlunun ateşi neredeyse 40 dereceye yaklaşmıştı, hasta çocuk solgundu ve nefes almakta güçlük çekiyordu.

Çocuğunun sağlığı ile ilgili endişe duyan annenin korkuları acil servisin kapısından girdikten sonra ikiye katlandı. Onlarca çocuk ve anne hastanenin soğuk zemininde oturmuş sıra bekliyordu.

İngilterede Strep A kabusu Hastaneden gelen görüntüler korkuttu...

3 SAAT BEKLEDİ, EVİNE DÖNDÜ! 6 SAAT SONRA ARADILAR

Acil servisin bekleme salonunun fotoğraflarını paylaşan annenin sözleri bugün İngiliz medyasında geniş yer buldu.

The Mirror gazetesinde yer alan habere göre Chloe eve geri dönmeden önce hastanenin bekleme odasında 3 saat geçirdi. Gece iki gibi evine dönen kadına 6 saat sonra telefon geldi ve hastaneye tekrar gidebilecekleri belirtildi.

"İNGİLTERE SAĞLIK SİSTEMİ DİZLERİNİN ÜZERİNDE"

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Anne hastanede geçirdiği süreci anlatırken, "İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) resmen dizlerinin üzerinde. Gördüğüm şeyleri hayal dahi edemezdim. Bekleme salonundaki her sandalye doluydu. Çocukların hepsi çok hasta görünüyordu. Tam yanımızdaki çocuğun düzgün nefes alamadığı için dudakları morarmıştı. Bizden birkaç saat önce gelmişti ve hala sıra bekliyordu. Hemşireler tamamen bıkmış ve yorgun görünüyorlardı ki bu çok normal." ifadelerini kullandı.

Chloe'nin oğlu Hayden acil serviste muayene olamasa da ertesi gün aile hekimine göründü. Kulak enfeksiyonu teşhisi alan küçük çocuğun ilaçlarını aldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İngilterede Strep A kabusu Hastaneden gelen görüntüler korkuttu...
STREP A NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

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Strep A tıbbi olarak 'A grubu streptokok' olarak da bilinen ve boğaz ağrısı, bademcik iltihabı gibi enfeksiyonlara neden olan bir bakteri.

Pek çok insan bakteriyi farkında olmadan zararsız bir şekilde taşıyabilir. Ancak bu hasta olabilecek diğer kişilere bulaştırmasında bir engel değil.

Strep A bazı insanlarda hiç belirti vermezken çoğunlukla döküntü, boğaz ağrısı, kas ağrıları, yüksek ateş, yorgunluk, kulak enfeksiyonu ve ciltte yaralar gibi semptomlarla kendini belli eder. Uzmanlar bu belirtilerin ortalama bir hafta sürdüğünü belirtiyor.

İnsanlar bu bakteriyi, yakın temas, öksürük ve hapşırma yoluyla alabiliyor.

Uzmanlar hastalığın önlenmesi için sık sık el yıkanmasını, öksürürken ve hapşırırken ağzın bir mendil ile kapatılmasını öneriyor.

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Okullarda yayılımın önlenmesi için çocukların kıyafetleri ve oyuncakları yıkanmalı ve ortak eşya kullanımının önüne geçilmelidir.

Hastalık için şuan bir aşı olmasa da enfeksiyon antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.

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