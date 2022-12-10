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Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli rüzgar ve yağmur geliyor

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli rüzgar ve yağmur geliyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 08:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre ülkemiz batı kesimlerinden başlayarak Akdeniz üzerinden gelen yağışlı bir sistemin etkisine girecek. Bugün beklenen yağışların Çanakkale'nin güney kesimleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İşte 10 Aralık cumartesi hava durumu raporu...

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Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in batısının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güney kesimleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20 - 50 kg / m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli rüzgar ve yağmur geliyor

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Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40 - 80 km / saat) ve kısa süreli fırtına şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek Ulaşımda aksamalar, Çatı Uçması, Ağaç ve direklerin devrilmesi, Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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BATI KESİMLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINAYA DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre; 10.12.2022 Cumartesi gününden itibaren ülkemizin batı kesimlerinden başlayarak Akdeniz üzerinden gelen yağışlı bir sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Pazar günü Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Isparta’nın güneyinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

RÜZGAR ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Rüzgarın; Cumartesi günü Çanakkale çevrelerinden başlayarak etkisini arttıracağı, gece saatlerinden sonra ve Pazar günü Marmara ve Kıyı Ege’de güney yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Batı bölgelerimizde beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırlayacağı uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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