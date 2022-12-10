Türkiye’yi sarsan olayda iddianame kabul edildi: 6 yaş tecavüzüne 67 yıl hapis istemi

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Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli’yle evlendirdiği iddiaları büyük infiala yol açarken, yargı ikinci adımı atarak davayı açtı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, H.K.G.’nin 6 yaşından beri Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. H.K.G. suç duyurusunda, Kadir İstekli ile babasının kıydığı dini nikâhla evlendirildiğini, şüphelinin babasının talebesi olduğunu ve karşılıklı dairelerde oturduklarını anlatmıştı. Cinsel ilişkinin kendisine İstekli tarafından oyun olarak gösterildiğini söyleyen H.K.G. çektiği ses kayıtlarını da delil olarak sunmuştu.

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EVLENEN DE SANIK EVLENDİRENLER DE

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadir İstekli hakkında ‘Çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel hakkında da ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl 6’şar ay hapis cezası talep edildi. İddianame Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüpheliler 22 Mayıs’taki ilk duruşmada hâkim karşısına çıkacak.

O SAVCIYA İNCELEME

H.K.G. henüz 14 yaşındayken, 17 Ağustos 2012 tarihinde adet düzensizliği şikâyetiyle hastaneye gitti. Doktorlar yaşı küçük olduğu için olayı Emniyet güçlerine bildirdi. Ailesi, H.K.G.’nin yaşının daha büyük olduğunu iddia etti. Savcılık, H.K.G. için kemik yaşı tespiti istedi. H.K.G., test için Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne, Hiranur Vakfı’nda çalışan Mehmet Emin M. ile birlikte gitti. Test için H.K.G. yerine 21 yaşındaki başka bir kadından örnek verildi. H.K.G. örnek vermediği için, diğer kadının test sonucu da 21 yaşında olarak çıktı. Savcılık bu rapordan sonra soruşturmayı kapattı. H.K.G. 2020 yılında yaşadıklarını anlattı. Başsavcılık, ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçundan soruşturma başlattı. Ancak bu soruşturmada da suç 2012 yılında meydana geldiği için zaman aşımı nedeniyle takipsizlik kararı verildi.

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MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İşte tüm bu iddialar üzerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2012’de kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği iddia edilen İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nu (HSK) harekete geçirdi. Bozdağ daha önce kapatılan Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli olan İstanbul Anadolu Adliyesi Savcısı için HSK’ya inceleme izni verdi. Verilen izin üzerine HSK Birinci Dairesi’nce inceleme başlatıldı. HSK iddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirdi.

BARODAN SUÇ DUYURUSU

İstanbul Barosu da davada müdahillik talebinde bulundu. İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, ayrıca H.K.G.’ye 21 yaşında olduğuna dair kemik yaşı testi raporu düzenlenmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. (ANKARA)

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BAKAN YANIK’TAN TEPKİ: BUNA ERKEN YAŞTA EVLİLİK DENEMEZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, H.K.G.’nin 6 yaşındayken evlendirilmesiyle ilgili “Hangi gerekçeyle olursa olsun kabul edilemez, onaylanamaz, meşru gösterilemez” dedi. Bakan Yanık katıldığı TV programında özetle şunları söyledi: “Erken yaşta evlilik başlığında bile değerlendirilemeyecek kadar tatsız bir konu. Bakanlık olarak davaya müdahil olduk. Çocuğun cinsel istismarı tüyleri diken diken eden bir mesele. Hangi gerekçeyle olursa olsun kabul edilemez, onaylanamaz, meşru gösterilemez. Kadına yönelik şiddetle, istismarla mücadele etmeyi varlık sebebi kabul eden bir bakanlığız. Kim olursa olsun çocukların cinsel istismarı kabul edilemez, ihmali kabul edilemez, çocukların en güzel şekilde geleceğe hazırlanması için gayret gösteriyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Kendilerinin bilmediği yüzlerce vakada da mağdurun yanındayız. Bundan sonra hukuki anlamda bu süreç tamamlanıp bitene kadar içinde olacağız.” (ANKARA)

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BİNADA ÇIT ÇIKMIYOR

H.K.G’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel’in kurucusu olduğu Hiranur Vakfı’nın İstanbul Sancaktepe’deki binasında büyük bir sessizlik hâkim. Önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin kaçak yapılarını mühürlediği binaya hiç kimse girip çıkmıyor. Bağışlarla faaliyetini sürdüren vakıfta, 750 öğrenci burslu olarak yatılı eğitim alıyor. Öğrencilere Kuran, hafızlık ve İslami ilimler eğitimleri veriliyor. Hiranur Vakfı, yaptıkları hizmetlerin anlatıldığı ve fotoğrafların yer aldığı internet sitelerini “bakımda” ifadesi koyarak erişime kapattı.