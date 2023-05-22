Son dakika: Eğitime seçim arası... Bakan Özer: 29 Mayıs'ta okullar tatil olacak

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Bakan Özer’in TRT Haber’deki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İlk defa milletvekilliği ile ilgili süreç yaşadım. Bakanlıkla birlikte Ordu’da vatandaşlarımız ile süreç yönettik. Ordu ve tüm ilçelerde tüm bakanlıklarda bekleyen işlerin yürümesi için çalıştık. Hizmetin tüm vatandaşlara gidebilmesi siyasetimizin ana noktası. Ordu’ya ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik.

16 Haziran’da okullar kapanıyor. Depremin başlangıcından itibaren okulların normalleştirilmesi için çalıştık. Çadırsa çadır, konteynerse konteyner çocuklarımızı o ortamdan uzaklaştırmaya çalıştık. Depremden etkilenen illerimizi 3 kategoriye ayırdık. LGS ve YKS'de öğrencilerimiz için destek verdik.

'İKİ AYLIK TELAFİ EĞİTİMİ YAPACAĞIZ'

Sınavlara hazırlanabilmeleri için destek kursları açtık. 1 Ağustos-1 Eylül arasında telafi eğitimi olacak. Toplamda iki aylık telafi eğitimi yapacağız.

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82 bin 560 öğrenci geri döndü deprem bölgesinde. Türkiye’de normalleşmenin anahtarı eğitim. Kovid 19 salgınında da Türkiye’nin normalleşmesini sağladık. Deprem bölgesine geri dönüşler devam ediyor.

Türkiye’de 200’li yıllarda ciddi problemler vardı. Okullaşma yüzde 50’nin altındaydı. 5 yaşta 100 çocuktan 89’u gidemiyordu. 20 yılda okul öncesi eğitim yüzde 99.9’a ulaştı. Lisede yüzde 56 okul dışıydı. Eğitim demokratikleştirilmesi için çalışıldı. Eğitimde sosyal politikalar uygulandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez eğitimin tüm alanlarında okullaşma yüzde 99 üzerine çıktı.

OECD raporunda ‘Türkiye kaliteli şekilde büyüme sağladı’ diyor.

Türkiye artık eski kabuklarını kırmış, OECD ülkeleri ile rekabet edebilir durumda.

Sosyal ekonomik seviyesi dezavantajlı aileler dönüşümle kazanan oldu.

Kız çocukların okullaşma oranı yüzde 39’du, dönüşüm sonrası yüzde 99’un üzerine çıktı. Okullaşma oranı erkekleri geçmeye başladı.

'YURT DIŞINA BEYİN GÖÇÜ' İDDİASI

Bu iddia tamamen bir algı. Türkiye'nin yaşanılabilir bir ülke olmadığıyla ilgili algı yapıyorlar. Bu algı tamamen yanlış. Yükseköğretimdeki uluslararası öğrencilerin sayısı sürekli artıyor.

Bu anlamda eğitim ve istihdam anlamında fırsat pencereleri söz konusu. Böyle olsa dışarıdan öğrenci gelmezdi. Acıtasyon yapılacak durum söz konusu değil. Dünyanın her yerinde öğrencilerimizin yer alması lobi anlamında da bir fırsat sağlıyor.

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ÜÇ BUÇUK MİLYON ÖĞRENCİNİN KAYIT DIŞI İDDİASI

Yalan, böyle bir rakam yok. OECD raporu ortada. Zorunlu eğitim kapsamında 95 bin öğrenci kayıt dışı. Manipülasyonlar sahadan kopuk olunduğu anlamına geliyor. Böyle bir veri yok, kendisine iade ediyoruz. Verileri çarpıtıyor, bu emeğe saygısızlıktır.

Mesleki alanlarda yüzde birlik dilimden öğrenci alan liselerimiz oldu. En fazla başarılı öğrencilerin rağbet ettiği okullara dönüştü. Üretim yaparken arge çalışmalarına başladı. Meslek liseleri artık ihracat yapmaya başladı.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Mülakatın atmaların kaldırılacağını cumhurbaşkanımız söyledi. Mülakat kaldırıldığında tek kriter KPSS puanı olacak. 1 milyon 250 bin öğretmen var. Bundan sonra da atama mutlaka olacak.

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EĞİTİME SEÇİM ARASI

Seçimde ağırlıklı olarak oylar okullarda veriliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacak. Okullarımızı 29 Mayıs’ta tatil edeceğiz.