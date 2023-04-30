Bakan Kurum 'Yarısı Bizden' kampanyasında son durumu açıkladı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Haber Global'de açıklama yaptı. Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle;

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Afetten iki buçuk ay sonra inşa edilen konutları afetzedelere verdik. Hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza yuvalarını teslim edeceğiz, İstanbul'un da dirençli hale gelmesi için, saha araştırmalarındaki en önemli konu, deprem ve kentsel dönüşüm, ikinci ise trafik. İkisi de birbiriyle ilintili. Yeni sosyal alanlar açılmazsa trafik rahatlamaz. İkisi birbiriyle bağlantılı olduğu için de kentsel dönüşüm en önemli gündem olarak çıkıyor.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI

İstanbul'da az riskli, orta ve yüksek riskli binalar var. Sağlam zeminde olmayanlar, dolgu zeminde olanlar var. Sıvılaşma riski olanlar var ve acilen 300 bin konut dönüşmeli. İstanbul'daki riskin bertaraf edilmesi için Cumhurbaşkanımız bayramın birinci günü 'Yarısı Bizden' kampanyasını müjdeledi. Bu kampanyayla 1 buçuk milyon konut dönüştürülecek. Talepler şu an alınıyor ve 63 bin 600 bina için başvuru yapıldı, 367 bin bağımsız bölüm. Vatandaşlar, başvurularını yapacak ve bu başvurular çerçevesinde ekipler inceleme yapacak ve bu bina risk taşıyacak, ve dönüşümdeki maliyetin yarısını devlet karşılıyor. İnşaatı da TOKİ Başkanlığımız nasıl konutlarımızı Türkiye'nin 81 ilinde yaptıysa bunun maliyetinin yarısı bizden. Bu sayede dönüştürdüğümüz alanlarda da, bazı vatandaşlarımız mesela park alanlarında kalıyor, onların da arsa değeri neyse vererek taşıyacağız. 5 bin 250 lira kira yardımı ve 10 bin 500 lira da taşınma yardımı verilecek. Bu kampanya ülkemiz ve gençlerimiz için çok önemli. İstanbul bizim istikbalimiz, gelirlerimizin yüzde 50'den fazlası burada. İstanbul, bizim milli güvenlik meselemiz, konuya siyaset üstü bakmamız gerekiyor. Apartmanların önünde mahalle maçı yapardık ama hepimiz mutluyduk. Bir komşuyu görünce annemiz babamız kadar çekinirdik, ait hissederdik. Bunu kaybetmemek lazım, bu anlayışla biz 7-8 yıldır ve daha öncesinde de TOKİ'nin bütün binalarında bu değerler yansıtıldı. Son süreçte yatay mimari esaslı projeler yaptık. Sosyal alanlarıyla da vatandaşlarımız huzurla yaşayacaklar.

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"İLÇELERDE ZEMİNLE İLGİLİ İNCELEMELER YAPTIK"

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İlçelerde zeminle ilgili incelemeler yaptık, bilim insanlarımızla değerlendirmeler yaptık. En çok başvuru Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar, Fatih, Üsküdar, Zeytinburnu, Maltepe, Kartal ilçelerinde. Kartal'da bir apartman kendiliğinde çöktü. Orhantepe Mahallesi'nde vatandaşların rızasıyla dönüşüm var, Kadıköy'de yine var. Ekipler, mobilize ekipleriyle araçlarıyla görüşüyorlar. Çoğunluk sağlanırsa proje yapılacak. Bahçelievler'de 42 bin başvuru yapıldı. Sahile yakın yerlerde yoğun bir başvuru var. İmar haklarının tamamını kullanmayan vatandaşlarımız için projeyi yapıp, satacak ve geliri maliyetten düşecek ve yarım kalanı onun için tamamlayacağız. Diyelim ki, bazı binalarda kaçaklar var, bunları da düzelteceğiz. Vatandaşın binasını yasal hale getirmiş olacağız. Bağcılar'da da yine sitelerde yoğun başvurular var. Vatandaşımız burada dönüşüm istiyor ve başvuru yapıyor. Üsküdar'da bir yoğunluk var. Türkiye'de 21 yılda binaların yüzde 65'ini güvenli hale getirdik. 26 Nisan-29 Mayıs arası e-devlet üzerinden başvurular alınacak. Bakanlık uzmanları inceleme yapacak, protokol hazırlanacak, ruhsat alma süreci başlayacak ve 2 yıl içinde dönüştürülen bina, vatandaşa teslim edilecek.

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KILIÇDAROĞLU'NA CEVAP

Kemal Bey, hiç TOKİ konutlarına gidip vatandaşlarla görüşmüş mü? Hiç onların hatrını sormuş mu? Hep aynı siyaset, iftiralarla ve yalanlarla vatandaşın aklını çelmeye çalışıyorlar. 2002'de sosyal devlet anlayışını ülkemizin 81 iline yaygınlaştıracağız denilerek 1 milyon 200 bin konut üretilmiş. bu sosyal konutlarda sırtı kalınlar oturuyor demiş, o yüzden mi vatandaşımız tarihin en büyük sosyal konut projesine başvuruyor. O yüzden mi TOKİ konutlarında vatandaşımızın burnu bile kanamadı, evet, onların sırtı kalın çünkü arkalarında Recep Tayyip Erdoğan var. Hep algı ya hep algı ya. Madem lüks konutlar yapıyoruz, sen yap. İzmir, Ankara, İstanbul'da yap. Siz daha sözlerinizi tutmuyorsunuz, Siz ancak 15 Temmuz'da milletin canını ortaya koyarak vermiş olduğu mücadelede kaçarsınız evde kahve yudumlayarak televizyon seyredersiniz. İnşallah 14 Mayıs'ta evlerinde kahve içmeye devam edecekler ama televizyonda illerimizin konutlarının bittiği ve anahtarlarının teslimini izleyecekler. 3.3 milyon konutu dönüştüren bu iradedir.

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"EVİ, YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKARMAMIZ LAZIM"

Esenyurt'taki hazır metro projesi 4 yılda yüzde 5 ilerlemiş. Bizi kendilerine benzetmeye çalışıyorlar, onların hayali bile bizim yaptığımız işlere erişemez. Çekmeköy'e gittik, onların yapmadığı kavşağın temelini biz attık. Üsküdar bizim kentsel dönüşüm konutlarımız diyor, Büyükşehir yapmalı ama yapmıyorlar. Biz yaptık. Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir muhalefet yok. Siz de bir proje koyun biz de sizi alkışlayalım. Her afette milletin yanında olduk, her ilçeye gidiyoruz. Çıkamıyorlar, niye gezmiyorlar, açılış yapmıyorlar, verdiğiniz sözleri teker teker açsanıza. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Bizim evi yatırım aracı olmaktan çıkarmamız lazım, bununla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Gerçek manada barınma ihtiyacını gidermesi yönünde olacak bizim eve bakışımız. Vatandaşımız bizim verdiğimiz kira yardımıyla ev tutamıyorsa, şöyle bir şey yapacağız, belirlediğimiz rezerv alanda yaptığımız konutlara geçici olarak vatandaşları yerleştireceğiz. Vatandaşlarımızı dönüşüme tabii tuttuğumuz yerlerde ister kira yardımı alır, isterse İstanbul'da da oturmak zorunda değil, emekli diyelim Anadolu'ya gidecek, olsun o kirayı vereceğiz. Bununla ilgili de düzenleme yapmayı planlıyoruz vatandaşın sorunu neyse onun çözümü için elimizi taşın altına koyacağız.

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KİRA ZAMMI SINIRLAMASI

Barınma anayasal bir hak. Biz gelişiyoruz, nüfus artıyor, ihtiyaçlar artıyor. Bir yandan da deprem bölgesindeyiz. Nüfusun yüzde 70'den fazlası deprem bölgesinde yaşıyor. Son 1 asırda ülkemizde 130 bin canımızı kaybettik. Yatırım aracı olarak alınan evlerde, nasıl vatandaşlarımızın ilk evi olanlar için kredi imkanı sağladıysak, bu birden fazla evi olanları farklı yatırım modeline teşvik edeceğiz. Konuttan daha çok kazanacakları alanlara yönlendireceğiz. Sadece vergi artırmakla olmaz, gerçekçi bir piyasayı oturtmamız lazım. Kira artışına yüzde 25 sınırlama getirdik. Piyasada duyuyoruz bunun üzerinde artış var, resmi sözleşmeleri bağladık bunları. Bütün dünya enflasyon kriziyle uğraşıyor, tedarik zincirinde bozulma var. Tüm bunlarla, ev sahibi istediği gibi artış yapsın, kiracı da ödeyemesin olmaz.