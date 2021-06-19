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Haber Giriş: 19.06.2021 - 23:32 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı öncesi randevu uyarısı

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Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı öncesi randevu uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı yaptırmaya randevusuz gitmenin aşılama sürecini yavaşlattığını belirterek aşı olmaya gitmeden önce randevu almanın önemini ifade etti.

Türkiye'de koronavirüs vakalarındaki iniş sürerken aşılama programı da günde 1.5 milyon dozun üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bakan Koca aşı olmaya gitmeden önce randevu almanın önemini vurgulayan bir açıklamada bulundu. 

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Randevusuz aşı başvuruları bizi biraz yavaşlatıyor. Yine de günde 1,5 Milyon dozu aşıyoruz. Randevu alarak işi hızlandıralım."

Sosyal Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı tüm çalışanların Kovid-19 aşı programına dahil edilmesiyle randevu sisteminde yaşanan sıkıntı üzerine bazı merkezlerde sırası gelenlere randevusuz aşı yapılmaya başlanmıştı.

Öte yandan Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasına geçildiğini duyurmuştu. Buna göre vatandaşlar randevularını aldığı gün aşılarını yaptırabiliyor.

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