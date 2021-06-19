Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Koronavirüs aşılamasında yaş sınırı 30'a indi

Koronavirüs ile mücadelede aşılama çalışmaları sürüyor. Çeşitli meslek gruplarının yanında yaş grupları da aşı programına dahil ediliyor.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, aşı randevularında yaş sınırının 30'a indiğini belirtti. Koca, "Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler" dedi.

Koca bir sonraki paylaşımında "Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi. (Aşıyı erteleyen büyükler de gençlerin arasına karışabilirler.)" ifadelerini kullandı.

AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 30’A İNDİ. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 19, 2021

KORONAVİRÜS AŞILAMASINDA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte 1 milyon 538 bin 144 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 00.00'a kadar yapılan aşı sayısı 1 milyon 538 bin 144 doz. Aşı ekibimiz 24 saat boyunca yine en çok şu kelimeyi kullandı, 'sıradaki.' Az kelimeyle bu kadar çok şey daha iyi anlatılabilir mi?" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE SON 24 SAAT

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 497 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 856 oldu, 4 bin 427 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 224 bin 224'e yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 123 bin 990'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 359 bin 728, vefat sayısı da 49 bin 71 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara