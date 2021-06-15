Aşı randevusu alma: E Nabız Covid-19 aşı randevu ekranı! MHRS, telefondan, SMS ile randevu detayları.
Aşı randevusu, Covid-19 dolayısıyla aşı sırası gelen ya da gelip gelmediğini öğrenmek isteyen vatandaşların gündemini oluşturuyor. Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak yapılacak olan Koronavirüs aşısı, bakanlığın belirlediği meslek ve yaş gruplarına tanımlandı. E-Nabız üzerinden E-Devlet girişi aracılığıyla kolayca alınabilecek olan aşı randevusu, kişinin telefon ya da SMS tercihine göre bu yöntemlerle de edinilebilecek. Peki, E-Nabız üzerinden Covid-19 aşısı nasıl alınır? İşte, MHRS aracılığıyla ve telefon, SMS ile aşı randevusu ve aşı sırası öğrenme ekranı
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Aşı sırası gelip gelmediğini de öğrenmek isteyen pek çok kişi, Covid-19 aşısı tanımlanıp tanımlanmadığını buradan görüntüleyebilecek. Vatandaşlar, E-Nabız aracılığıyla bu işlemleri kolayca gerçekleştirebilecek. E-Devlet şifresi olmayanlar içinse telefondan ve SMS ile aşı randevusu almak mümkün olacak. İşte, aşı randevusu alma hakkında detaylı bilgiler
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E-DEVLET VE MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı randevusu telefon ile alınacaksa kimlik belgesinin yanınızda bulunması gerekiyor. Eğer aşı randevusu SMS ile alınacaksa TC Kimlik Numarası ve Kimlik Seri Numarasını biliyor olmak yeterlidir. Tüm bunların dışında E-Devlet girişi ile basit bir şekilde aşı randevusu oluşturmak da mümkün olabilmektedir. Bu sayede aşı randevu günü ve saati konusunda serbestçe seçim yapabilmenize imkan doğmaktadır. İşte, aşı randevusu alma ekranı hakkında detaylı bilgiler
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TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI
Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.
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SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA
SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;
ASI 1234567890 3934
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E-DEVLET MHRS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMİ
Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.
Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.
Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.
"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.
"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.
Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.