Bakan Koca: Hastalarımızı ilaçsız bırakmayacağız, ilaç arayan bulacak

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuştu. Eczanelerde bazı ilaçların bulunmadığı iddialarına ilişkin konuşan Bakan Koca, "Piyasada eksikliği hissedilen ilaçlar olduğunu inkâr etmek gibi bir düşüncem yok. Ancak gerek ilaç etken maddelerinin tedariki ile ilgili küresel arz sorunu, gerekse kur farkı kaynaklı fiyatlama problemi var" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca konuşmasına şöyle devam etti:

(İlaç tedariğindeki iddia edilen eksikler) Bir başka sorun da kur güncellemesinin dönemsel olarak yılda bir kez, Şubat ayında gerçekleşmesidir. Bu tarih yaklaştıkça stok sorunları baş göstermektedir. Sorunun farkındayız ve çözümümüz var. Müsterih olunuz.

Hastalarımızı İlaçsız bırakmayacağız ilaç arayan bulacak. 85 yaşından büyüklerimizin her birini bir hekim arkadaşımıza emanet edeceğiz tek bir hekim tarafından takip edilecektir.