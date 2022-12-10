Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Koca: Hastalarımızı ilaçsız bırakmayacağız, ilaç arayan bulacak

Güncelleme Tarihi:

#Fahrettin Koca#TBMM#Bütçe
Bakan Koca: Hastalarımızı ilaçsız bırakmayacağız, ilaç arayan bulacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 23:28

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, "Hastalarımızı ilaçsız bırakmayacağız, ilaç arayan bulacak" dedi.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuştu. Eczanelerde bazı ilaçların bulunmadığı iddialarına ilişkin konuşan Bakan Koca, "Piyasada eksikliği hissedilen ilaçlar olduğunu inkâr etmek gibi bir düşüncem yok. Ancak gerek ilaç etken maddelerinin tedariki ile ilgili küresel arz sorunu, gerekse kur farkı kaynaklı fiyatlama problemi var" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca konuşmasına şöyle devam etti:

(İlaç tedariğindeki iddia edilen eksikler) Bir başka sorun da kur güncellemesinin dönemsel olarak yılda bir kez, Şubat ayında gerçekleşmesidir. Bu tarih yaklaştıkça stok sorunları baş göstermektedir. Sorunun farkındayız ve çözümümüz var. Müsterih olunuz.

Hastalarımızı İlaçsız bırakmayacağız ilaç arayan bulacak. 85 yaşından büyüklerimizin her birini bir hekim arkadaşımıza emanet edeceğiz tek bir hekim tarafından takip edilecektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fahrettin Koca#TBMM#Bütçe

BAKMADAN GEÇME!

Sosyal medyada yapay zekâ selfiesi çılgınlığı yaşanıyor Peki ne kadar güvenli | 8 SORU 8 CEVAP

Sosyal medyada "yapay zekâ selfie'si" çılgınlığı yaşanıyor! Peki ne kadar güvenli? | 8 SORU 8 CEVAP

#Lensa AI
Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
Önce İngiltere şimdi de Fransa Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne | 7 SORU 7 YANIT

Önce İngiltere şimdi de Fransa! Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne? | 7 SORU 7 YANIT

#Strep A

BAKMADAN GEÇME!

Sosyal medyada yapay zekâ selfiesi çılgınlığı yaşanıyor Peki ne kadar güvenli | 8 SORU 8 CEVAP

Sosyal medyada "yapay zekâ selfie'si" çılgınlığı yaşanıyor! Peki ne kadar güvenli? | 8 SORU 8 CEVAP

#Lensa AI
Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
Önce İngiltere şimdi de Fransa Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne | 7 SORU 7 YANIT

Önce İngiltere şimdi de Fransa! Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne? | 7 SORU 7 YANIT

#Strep A