Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de 9 kişide Eris varyantı görüldü

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Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz.



Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız.

ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz.



Durum başka… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 15, 2023

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ERİS VİRÜSÜ NEDİR?

Eris varyantı veya eris virüsü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından takip edilmesi gerektiği bildirilen ve omicron belirtileri ile benzerlik gösteren Covid 19'un mutasyonu uğramış versiyonu olarak ifade ediliyor.

ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

EG.5, (Eris), yakın zamanda ABD'deki en baskın Kovid türü haline geldi ve CDC, bunun yeni vakaların %20'sinden fazlasını oluşturduğunu tahmin ediyor.

Peki yeni varyantın semptomları neler? İngiliz bilim insanları Eris'in en yaygın semptomlarını açıkladı. Eris, Omicron'un bir alt varyantıdır, bu nedenle semptomlar diğer varyantlarınkine benzer.

Zoe Sağlık Çalışmasına göre Eris varyantında görülen en yaygın 10 semptom şöyle;

Boğaz ağrısı

Burun akıntısı

Tıkalı bir burun

Hapşırma

Balgamsız öksürük

Baş ağrısı

Balgamlı öksürük

Boğuk bir ses

Kas ağrıları

Koku almada değişiklik

RİSKLİ GRUPLARA AŞI HALEN ÖNERİLİYOR MU?

Omikron varyantının altsoyundan gelen EG.5.1. küresel olarak yayılan bir varyant. Fakat iyi Haber şu: Ağır seyirli bir hastalık yaptığına dair veri yok. Virüs mutasyon yapmaya, evrim geçirmeye devam ediyor. Bu çerçevede DSÖ yine insanların söz konusu aşıları yaptırması gerektiğini ifade ediyor. COVID-19 aşılarının diğer aşılar ve ilaçlarda olduğu gibi yan etkileri olabilir ancak bunlar kullanılmamasını gerektiren bir düzeyde değil. Eğer bu aşılar olmasaydı COVID-19’dan ölenlerin sayısı milyonlarca daha artacaktı. Daha önce düzenli bir şekilde, 4-5 kez aşı olanların şu anda bir daha yaptırmalarına gerek yok ama riskli gruplara halen öneriyoruz. Hiç aşı olmayanlara da tavsiye ediyoruz çünkü hastanelere yatanlar hep aşısız kişilerdi. Onlarda COVID-19 daha ağır seyrediyor. (Prof. Dr. Önder Ergönül)

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Vücutta pıhtı oluşumu veya kalp kası iltihabı gelişimi gibi etkilerin hastalığa yakalanan ve hastalığı ağır geçiren kişilerde ortaya çıkma olasılığı daha yüksek. Yeni varyantların ortaya çıkabildiği gerçeğinden hareketle başta yaşlılar, hamileler, kronik ya da bağışıklık sistemini etkileyen bir hastalığı olanlar belirli aralıklarla (ortalama 6 ay) hatırlatıcı dozlar yaptırmaya devam etmeli. (Prof. Dr. Çağrı Büke)