Hem Bakü’yle hem Moskova’yla gerginlik: Paşinyan ne yapmak istiyor

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2020 Karabağ Savaşı’ndan sonra en gergin günlerin yaşandığı Ermenistan-Azerbaycan sınırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı kaynakları değerlendirmede bulundu. Ermenistan’ın bölgede ateşkes ihlalleri yaptığı, siper kazdığı, yeni mevziler açtığı ve tahkimat yaptığının gözlemlendiği belirtildi. Erivan yönetiminin provokasyon ve tahrikleri bir kenara bırakıp, barış müzakerelerine ve işbirliğine odaklanması gerektiğini vurgulayan kaynaklar, “Bölgesel huzur ve istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanmasından geçiyor. Bunun için de Zengezur koridorunun açılması büyük öneme sahip” değerlendirmesini yaptı.

ERDOĞAN UYARMIŞTI

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesine yasa dışı ekipmanları sokmak için Laçin koridorunu kullanan Ermenistan, sınırda ateşkes ihlalinde bulunmayı sürdürüyor. Son olarak Ermenistan’ın Azerbaycan sınırına yeniden ağır silahlar yığmaya başlaması üzerine 12 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Paşinyan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Görüşmede tüm problemlerin diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiği vurgusu yapılarak, Erivan ile Ankara arasında daimi bağlantı hattı kurulması kararlaştırılmıştı.

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BARIŞ ANLAŞMASI İMZALANMADI

2020’de 44 gün süren ve Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almasıyla sonuçlanan İkinci Dağlık Karabağ Savaşı’nın ardından imzalanan ateşkesin tarafların üzerinde mutabık kaldığı bir barış anlaşmasıyla sonuçlanmaması, gerginliğin temel sebebi. Anlaşmada yer alan Zengezur koridorunun açılacağına dair maddenin pratiğe dökülmemesi de son dönemde artan tansiyonun nedenlerinden biri olarak değerlendiriliyor. (Selçuk BÖKE/ANKARA)

VLADİMİR PUTİN’E ’TUTUKLARIZ’ RESTİ

İkinci Karabağ Savaşı’nda alınan yenilginin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arabuluculuğunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 10 maddelik üçlü ateşkes anlaşması imzalayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, son günlerde Laçin koridoru bahanesiyle üçlü ateşkes anlaşmasını sorgular adımlar atmaya başladı.

Önceki gün Politico haber sitesine sert açıklamalarda bulunan Paşinyan, Rusya’nın 2020’de Ermenistan ile Azerbaycan arasında üslendiği barış gücü misyonunun başarısız olduğunu iddia etti. Ukrayna savaşının bir sonucu olarak Rusya’nın kabiliyetlerinin değiştiğini ve kendilerini koruması için artık Kremlin’e bel bağlayamayacaklarını ifade eden Paşinyan, “Ermenistan bundan böyle bağımsızlık ve egemenliğini korumak için sadece kendisine güvenmek zorunda kalacak” dedi.

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ROMA TÜZÜĞÜNE İMZA

Rusya karşıtı sözlerin yanı sıra somut adımlar da atmaya başlayan Paşinyan, 1 Eylül’de Roma Tüzüğü’nü onaylaması için Ermenistan parlamentosuna gönderdi. Paşinyan, önceki gün de Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) kararlarını bağlayıcı olarak kabul eden Roma Tüzüğü’nü parlamentodaki oylamanın ardından imzalayacağını söyledi.

ABD’YLE ORTAK TATBİKAT

Moskova’yı kızdıracak bu hamlenin 11 Eylül’de başlayan Ermenistan-ABD ile ortak tatbikatın ardından gelmesi dikkat çekti. Paşinyan’ın tüzüğü onaylaması halinde Ukrayna işgali nedeniyle hakkında tutuklama kararı çıkarılan Putin, Ermenistan topraklarına ayak bastığında tutuklanabilecek. Paşinyan Rusya ile bağları koparmaya yönelik birkaç adım daha attı.

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5 Eylül tarihinde Ermenistan yönetimi Rusya’nın başını çektiği eski Sovyet cumhuriyetlerinin kurduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ndeki (KGAÖ) daimi temsilcisi Viktor Biyagov’u geri çekti. Böylece Erivan ile Moskova arasında askeri koordinasyon tamamen kopmuş oldu. (Nerdun HACIOĞLU)