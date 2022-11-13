Son dakika: Bakan Bozdağ İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının detaylarını paylaştı: Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor

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İstanbul İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 vatandaşımız yaralandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gerçekleşen hain saldırının detaylarını anlattı.

Bakan Bozdağ'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor. İki ihtimal var. Ya o poşet veya çanta onun içinde düzenek var kendi patlıyor ya da uzaktan birisi patlatıyor. Şu anda bunların hepsi inceleniyor. Pek çok provokatif haberler dolaşıyor. Asılsız yönlendirme amaçlı haberlere itibar etmemelerinin faydası vardır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu olayı yapanların elbette hesabı var. Türkiye'nin güvenilirliğini, huzurunu kaçırmak, birliğimize yönelik bir saldırıdır.



Özel seçilmiş bir bölge. Yabancılar var dünyaya mesaj vermek istemiş olabilirler. Türkiye güçlü bir devlet. Her defasında milletin gücünü arkasına almış 20 yıllık güçlü bir irade var Türkiye'de.

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"TÜRKİYE'NİN GİDİŞATINA SEKTE VURMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Türkiye artık terörle mücadelesini sınırların dışında da sürdüren bir ülkedir. Türkiye'nin gidişatına sekte vurmak mümkün değil. Mersin Mezitli ilçesinde polis evine yapılan bir saldırı oldu. Teröristler hemen tespit edildi ve arkasında kimlerin olduğu ortaya çıktı

Baktığımız zaman bunları aynı karede görmek uygun olmayabilir. Ama terör örgütleri fırsat bulduğu an bu tarz eylemler yapabiliyorlar. Buna fırsat vermemek için çalışıyoruz.

Fransa, ABD, Almanya PKK/YPG bunlar teröristlere destek veriyor. Silahlar veriyorlar. Türkiye; PKK, FETÖ, DEAŞ ile mücadele etmiyor, bunları üzerimize salan ülkelerle de mücadele ediyor. Yoksa 3-5 teröristi ezip geçmek sorun değil. Hem dış hem içerideki teröristi birbirinden ayırmamak lazım. Dışardaki içeridekini kullanıyor.

Türkiye'nin bu gerçeği görüp o yüzden kendi kendine yeten bir ülke olmak zorunda. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği ve mücadelesini verdiği de bu.

Eskiden İHA-SİHA'mız yoktu güvenliğiniz başkalarından aldığınız bilgilerle sağlamaya çalışıyordunuz. Şimdi öyle değil.

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TERÖRİSTLERİN TÜRKİYE'YE İADESİ

Biz FETÖ ile ilgili 112 ülkeden iade talep etmişiz. ABD'den 200'ün üzerinde talebimiz olmuş. Bakanlığa 1855 talep geldi. 1277 dosya göndermişiz. Bugüne kadar sadece 3 iade oldu. Geri kalan yok.

Terörist başı Gülen için gönderdiğimiz dosya için ben kendim gittim görüştüm. Onlar yeterli delil olduğunu söylediler. Bu dosyadaki yeterli delil dünyanın başka hiçbir dosyasında yoktur. Lütfen gönderin dedik. Bu dosyayı adli makamlara bizim talebimize rağmen göndermiyorlar. Dosyayı bakanlıkta tutuyorlar çünkü Türkiye’nin lehine karar verilme ihtimali var. Biz asla taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz. Teröristi her türlü koruyorlar. Şöyle olursa terörist şöyle değilse terörist değildir diyorlar.

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BOZDAĞ, 15 TEMMUZ DARBE GECESİNDE NELER YAŞADIĞINI ANLATTI

O gün parlamentoya geçtiğim zaman konuşmama başladım. Konuşmamın ortasında bir bomba patladı. Kürsüden bir ses geldi. Bu bomba Genel Kurul'a düşseydi diye konuşuyorlardı. Başkan'danoturumu kapatması istendi. Kürsüdeki konuşmamı bıraktım ve divana geldim. Başkana oturumu kapatmaması gerektiğini söyledim. Eğer öyle yapsaydık teröristler sevinecekti. Başkan oturuma devam etti. Kürsüye geçtim konuşmama devam ettim. Tekrar bir patlama oldu. Bu sefer hedef Genel Kurul'du.

Meclisi susturmaya çalıştılar. Ama muvaffak olamadılar. Ne yaparsanız yapın buradayız sözü buradan çıktı. Darbeyi öğrendikten sonra oğlumu çağırdım. Aklımdan hayatım geçti hanımı aramak istedim helallik için arayamadım üzülmesin diye. Rabbim nasip etti milletimize hizmet ettik. Yaptıklarımız var yapamadıklarımız var dedim. İnşallah şehitlik nasip olur diye dua ettim. O gün benim evime gelselerdi beni o evden sağ alamazlardı. Direnirdim.

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Sayın Cumhurbaşkanı'na ben o gün halka açıklama yapmasının önemli olduğunu söyledim. İlk anda TRT'ye bağlanacaktık, bağlanamadık teröristler orayı basmıştı. Daha sonra diğer kanallardan Sayın Cumhurbaşkanı da halkı mücadeleye çağırdı.

Ben ilk başta Kızılay'a gidelim dedim. Arkadaşlar karşı çıktı dışarıda seni görenler zarar vermek isteyebilirler dedi. Biz de öyle olunca meclise gitme kararı aldık.

'12 EKİM 2014 HSYK SEÇİMİ FETÖ'NÜN BELİNİ KIRDI'

12 Ekim 2014 HSYK seçimi FETÖ ile mücadelede terörün belini kırdı. O seçimde FETÖ'cüler kazanacaklarına çok emindi. Herkes kendisini aleni bir şekilde o seçimde ilan etmişti. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olarak darbenin öncesinde de FETÖ'yle mücadeleye girişmiştik. FETÖ medyasına kaşı bir yargı süreci başlatmıştık. Hukuku hiçe sayarak adımlar attılar. 15 Temmuz'dan sonrada herkes konuştu.