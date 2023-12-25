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Bahçeli, DEM Partililer konuşurken Genel Kurulu terk etti: 'CHP'yi de takip etmeyeceğim'

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#MHP#Devlet Bahçeli#TBMM
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 14:42

DEM Partililer konuşurken TBMM Genel Kurulu salonundan ayrılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP'yi de takip etmeyeceğim, Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum" dedi.

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TBMM Genel Kurulunda 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmeleri sürerken MHP Genel Başkanı Bahçeli ve MHP'li milletvekilleri, DEM Parti sözcüleri kürsüye çıktığında salondan ayrıldı.

Bahçeli, kuliste gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, "CHP'yi de takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesinin yapması gerekeni yapıyorum bugün" dedi.

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Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen terör saldırılarında iki günde 12 asker şehit olmuştu. Bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü TBMM'de saldırılarla ilgili AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imzasıyla ortak bildiri yayımlanmıştı. DEM Parti ve CHP ortak bildiriyi imzalamamıştı. CHP, üç grup başkanvekilinin imzasıyla ayrı bir bildiri yayımlamıştı.

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#MHP#Devlet Bahçeli#TBMM

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