PKK terörüne karşı ‘ortak bildiri’ tartışması

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Yüce Meclis’te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur. CHP yönetimi, TBMM çatısı altında Mehmetçiğin yanında saf tutmak ve PKK terörünü lanetlemek yerine bahaneler ileri sürerek başka hesapların peşinde koşmuştur. CHP yönetiminin bu tutumu, Türkiye’nin milli güvenliği açısından elzem olan tezkereler konusundaki siyasi savrulmalarının bir devamıdır” dedi.

KİRLİ SİYASETE ORTAK OLMAYIZ

CHP Grup Başkanvekili Başarır ise Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, 1999-2002 arasında 20, sonraki 21 yılda ise binlerce şehit verildiğini belirterek şöyle konuştu: “Ülkeyi bu noktaya getiren, ülkeyi terör yuvası haline getiren, sınır güvenliğini ortadan kaldıran bu partinin eylemleriyle artık Meclis’te ortak imzayla kamuoyunun karşısına çıkmak istemiyoruz. ‘Terör meselesi ortak sorunumuz’ diyorsanız seçim malzemesi yapmayacaksınız. Geleceksiniz hep beraber sorunu burada çözeceğiz. Mersin’de ben canımı şehit olarak vermişim. Siz kimi suçluyorsunuz? Bir bakandan bilgi almak istemek çok mu bu Meclis’te 12 şehit vermişken bütçe görüşülüyor. CHP tekil olarak tepkisini ortaya koymuştur. CHP, bu hassas konuda iradesini ortaklaştırmak, AK Parti’nin kirli siyasetine ortak imza atmak zorunda değil. Bu vatan bu bayrak bu şehitler hepimizin” diye konuştu.

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DÖRT PARTİ İMZA ATTI

TBMM’de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi gruplarının imzaladığı ortak bildiride şöyle denilmişti: “Bölücü terör örgütü PKK tarafından 2 gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda şehit düşen kahraman askerlerimize kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Bizler TBMM’de imzası bulunan siyasi parti grupları olarak birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz.”

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ÖZEL’DEN ‘BİLDİRİ’ AÇIKLAMASI: ÖYLE YAĞMA YOK

- CHP’nin bildiriye imza atmamasına yönelik tepkilere yanıt veren CHP Lideri Özel “Terörle mücadele ederken Silahlı Kuvvetler’e destek vermek başka bir şeydir, hata yapan iktidarı tartışmamak başka bir şeydir. Bundan sonra öyle yağma yok” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 12 askerin şehit olmasının ardından yaşanan “ortak bildiri” tartışmasına ilişkin dün Manisa’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, özetle şunları söyledi: “Şehit haberleri peşi sıra gelince şunu söyledik. Milli Savunma Bakanı gelsin, Meclis’i bilgilendirsin sonra bildiri mi imzalayacağız, ortak tavır mı takınacağız, yanlış ve hatayı gidereceğiz, bir daha şehit gelmesin diye hep birlikte inisiyatif mi alacağız? Bunu hep beraber konuşalım. Yanıt, ‘Siz bildiriye imza atın.’ Öyle yağma yok, bildiri imzalamakla şehit gelmiyor olsa ben günde 5 bin tane bildiriye imza atayım. Biz bildiriye imza atıyoruz, onlar bayrağı asıyorlar. Erdoğan propaganda yapıyor, bir sonraki şehide kadar herkes unutuyor. Unutmamak için itiraz ediyoruz.

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Özgür Özel

HEDEFE ULAŞILDI MI

Sormak istiyoruz. 20 aydır Pençe-Kilit operasyonu sürüyor. Hedefleri neydi, hedefe ulaşıldı mı? Ulaşılmadıysa niye oradayız? Hedeflerine ulaşmama sebebi nedir? Soruyoruz, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde kaç Mehmetçiğimiz var? Soruyoruz, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde ilan edilen şehitlerin dışında şehidimiz var mı? Bazı şehitlerimiz terör örgütünün elinde mi? Canlı olup olmadığını bilmediğimiz bir grup askerimiz acaba terör örgütünün elinde mi? Bu soruları yanıtlamasını bekliyoruz ve bundan sonrası için yeni şehitlerin gelmemesi için askeri alanda yapılan tartışmaları sormak istiyoruz. Lojistik dezavantajları olduğu söyleniyor. Askerlere zaman zaman yiyecek bile ulaştıramadığımız söyleniyor.”

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SORULARA CEVAP VERSİNLER

ÖZEL “Bölgeden bazen şehitlerimizi geri çekerken bile, şehitlerimizi geri getirmek istediğimizde bile diğer silah arkadaşlarının hayatlarının tehlikeye atıldığı söyleniyor” diyerek şöyle devam etti: “Bu sorulara cevap verilmesini istemek suç değil. Hakkımızdır, görevimizdir. Bundan sonra da şunu söylüyoruz. Hataları yapan, soruları yanıtlamayan bir iktidar ile aynı A4 kâğıdının üzerinde buluşup, ona meşruiyet kazandırmayacağız. Sorulara cevap versinler, bizim üzerimize ne düşüyorsa yapalım. Ancak bir ezbere anlayış ile ana muhalefet partisi ‘Biz ne yaparsak yapalım, bizimle birlikte imza atar.’ Atmayız.

AÇIKÇA LANETLİYORUZ

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O metne imza atmadık. O metinde terörü kınıyorlar. Bizim yayınladığımız metinde açıkça lanetliyoruz.

Bir başka siyasi partiden sözcü demiş ki ‘Bu metinde ne vardı imza atmadınız?’ Ne var da siz imza attınız? Bizle birlikte çok daha etkili muhalefeti yapmak yerine neden iktidarın arkasında hizalanıyorsunuz? Neden iktidara nefes oluyorsunuz? Onlar bu sorunları çözüyorlar mı? Bundan sonra CHP’den iktidar ne zaman isterse iktidara destek bekleyenler hiç beklemesinler. Biz haklıyı, mazlumu, mağduru, şehit ailesinin hakkını savunmaya devam edeceğiz. CHP’nin tavrı nettir, durumu nettir. CHP’nin terörle mücadele konusunda en ufak sıkıntısı, bir tavizi, en ufak eksikliği olmaz. Ama terörle mücadele ederken Silahlı Kuvvetler’e destek vermek başka bir şeydir, hata yapan iktidarı tartışmamak başka bir şeydir. Bundan sonra öyle yağma yok.”

Öte yandan Özgür Özel’in talimatıyla CHP yönetimindeki belediyelerde kutlama ve konser gibi etkinlikler 3 gün boyunca ertelendi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ŞEHİT ENES’LE FOTOĞRAF

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak ile çektirdikleri fotoğrafı paylaştı. Özel, sosyal medya mesajında “Ülkemizin yüreğini yakan bu kahreden gecede şehit olan Manisalı hemşehrim Enes Budak ile 2020 yılında Manisa Meydanı'nda yan yana fotoğrafımızı görünce bir kez daha kahroldum. Manisamızın ve ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

AKŞENER’DEN MİLLİ YAS ÇAĞRISI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “24 saat içerisinde 12 evladımızı şehit vermek; milli bir meseledir ve milli bir acıdır. Dolayısıyla Türk Milleti’nin milli yasıdır” dedi. Akşener, X hesabından yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti: “24 saat içerisinde 12 evladımızı şehit vermek; milli bir meseledir ve milli bir acıdır. Dolayısıyla Türk Milleti’nin millî yasıdır. Suud’ların kralı öldüğünde bile hemen ilan edilebilen yasın, bugün evlatlarımıza çok görülüyor olması bizim için kabul edilemez. Böylesine önemli ve acı bir olayda; İYİ Parti TBMM Grubumuzun ortak açıklama için yapmış olduğu çağrının ötelenmesi de milletimizin vicdanının sesi olan Gazi Meclisimize yakışmaz. Buradan iktidara ve TBMM’ye bir çağrıda bulunuyorum. Türk milletinin iradesini, vicdanını, hakkını ve hukukunu koruma görevinizi derhâl yerine getirin. Devletimizin adabına, edebine ve ciddiyetine uygun davranın. Milletimizin yürek yangınını körüklemek için değil, söndürmek için bir adım atın. Ezcümle; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yakışanı yapın.”

Meral Akşener