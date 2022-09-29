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Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili cezaevinde intihar etti

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#Azra Gülendam Haytaoğlu#ANTALYA#Mustafa Murat Ayhan
Azra Gülendam Haytaoğlunun katili cezaevinde intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 09:20

Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp, cesedini 13 parçaya ayırdığı suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Mustafa Murat Ayhan (49), tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde intihar etti.

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Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, geçen yıl 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamayınca Adana'dan gelen babası Mustafa Haytaoğlu, polise kayıp başvurusu yaptı. Antalya polisi, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekiplerinin çapraz sorguya aldığı Ayhan, cinayeti itiraf etti.

Mustafa Murat Ayhan, Varsak'ta ormanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Cesedin parçalarını bulan ekipler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Azra'nın başı tüm aramalara rağmen bulunamadı. Mustafa Murat Ayhan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Azra Gülendam Haytaoğlunun katili cezaevinde intihar etti


Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen ve Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutulan Mustafa Murat Ayhan, 30 Mayıs'ta karar duruşmasına çıktı.

Azra Gülendam Haytaoğlunun katili cezaevinde intihar etti


Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 5'inci duruşmada Ayhan'a 'nitelikli kasten öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'cinsel saldırı' suçundan 16 yıl hapis cezası verildi.

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Mustafa Murat Ayhan, gece yarısı sıralarında tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde bileklerini keserek intihar etti.

ACILI ANNESİ KIZININ SON SÖZLERİNİ SORMUŞ, KATİLİ GÜLMÜŞ

Haytaoğlu'nu canice öldüren Mustafa Murat Ayhan'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesi sonrası, Azra’nın ailesi memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Durmuşsofular Köyü'nde bulunan Azra’nın mezarını ziyaret etmişti. Duygu dolu anların yaşandığı mezarlık ziyaretinde anne Mezide Haytaoğlu duruşma salonunda kızının katili ile yüzleştiğini, katile kızının son sözlerini sorduğunu ancak o anlarda nasıl yıkıldığını anlattı.

“Kızımın son sözlerini sordum katil ise güldü” diyen Mezide Haytaoğlu, “Mahkeme süreci içeride olduğum anlar çok kötü geçti benim açımdan. Duruşmada bizim bilmediğimiz belirli noktalara değindiler. Hakimden müsaade istedim caniye dedim ki 'Yaptın, yaptın da dedim benim çocuğumu en son gören sendin' dedim. 'En son sözü ne oldu?' dedim hiç cevap vermedi. 'Neden cevap vermiyorsun' dedim. 'Yaptığının yanında bu cevap ne ki?' dedim.

Azra Gülendam Haytaoğlunun katili cezaevinde intihar etti


Sonra beni diğer tarafa götürdüler. Gülmüş bana gülmüş. Son gülen iyi güler. Yani gülmeyeceğim ama gülecek durumun mu kaldı senin. Benim yavrumu yok ettin, kendin de yok oldun yavrum da yok oldu. Her şeyin yok oldu, ne oldu hanların sarayların sana mı kaldı. Fenalaştım. Dün akşamdan bu yana burnum kanıyor. Gözümün önünden çocuğumun hayali hiç gitmiyor. Sürekli ciğerimde bıçak saplı, içim kan ağlıyor. 50 yıl almış, 100 yıl almış, 500 yıl almış ben sevinemem ki çocuğum geri yanıma geldi mi yok gelmedi” dedi.

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Gözyaşları içerisinde kızının mezarı üzerindeki çiçekleri koklayan baba Mustafa Haytaoğlu ise kızının kafatası ve bazı parçalarının hala eksik olduğunu belirterek, “Katil ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası aldı. Bu tüm kamuoyunun ve bizlerin yüreğini bir nebzede olsa ferahlattı. Taş üstünde taş kalmasa baş üstünde baş kalmasa benim kızım geri gelmeyecek. Herkes pikniğe gidip bayram yaparken biz kızımızın mezarına geliyoruz.

Azra Gülendam Haytaoğlunun katili cezaevinde intihar etti


Ağlıyorum ve ağladığım için utanmıyorum. Çünkü ben bir babayım. Dün mahkemede sorduk çocuğumuz geri gelmeyecek. Çocuğumun mezarına geldiğimde her yerim titriyor” diye konuştu.

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