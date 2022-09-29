Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katili intihar etti! Azra'nın annesi: 'Hiç sevinmedim daha da acı çekmesini isterdim'

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Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cesedini parçalayarak ormanlık alana atan katil Mustafa Murat Ayhan, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mustafa Murat Ayhan dün akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Diyarbakır T Tipi 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hücresinde intihara kalkıştı. Durumun fark edilmesiyle hastaneye kaldırılan Ayhan hayatını kaybetti.

Mustafa Murat Ayhan’ın cezaevinde öldüğü haberini alan Azra’nın annesi Mezide Haytaoğlu, "Hiç sevinmedim o kaldığı yerde daha da acı çekmesini isterdim” dedi.

Gözü yaşlı anne, “Bu caninin intihar ettiği haberini aldık. İnanın ben kendimde değilim. Hiç sevinemedim çünkü ben biraz daha o yaşadığı yerde yaşamasını ve acılarını çekmesini istiyordum. Benim için ölüm biraz erken oldu. Benim yavrumu yok etti. Şimdi onun annesi benim çektiklerimi, acılarımı yeni anladı. Bir annenin ciğerinin yanmasını istemem ama onun annesi de benimle aynı duruma düştü. Kesinlikle adalet yerini buldu. Kızımın ölüm haberini almıştım ya buzdolabı gibi olmuştum yine akşam öyle oldum, dondum kaldım. Şu ana kadar çok kötü şeyler yaşadım. Ama kızımı acaba mutlu edebildim mi, biraz olsun yüzü güldü mü? Yenice huzura kavuştu mu acaba? Allah hiçbir anneye bu acıyı yaşatmasın. Eminim ki kızım duymuştur, mutlu olmuştur ama ben yine de bugün mezarına gidip bu mutlu haberi paylaşacağım” diye konuştu.

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Azra’nın babası Mustafa Haytaoğlu ise katil Mustafa Murat Ayhan’ın ölüm haberini alır almaz Diyarbakır’a gitti. Haytaoğlu'nun cezaevi savcısına cesedi görmek istediğini ilettiği öğrenildi.