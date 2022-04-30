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Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ölümü yasa boğmuştu! Cani için ilk rapor çıktı

#Antalya#Azra Gülendam Haytaoğlu#Mustafa Murat Ayhan
Azra Gülendam Haytaoğlunun ölümü yasa boğmuştu Cani için ilk rapor çıktı

Antalya'da kaybolduktan sonra vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan, cesedi parçalara ayrılıp ormanlık alana atılmış olarak bulunan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan’a (48), “Suç tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğu” raporu verildi.

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Antalya'da kaybolduktan 5 gün sonra cesedi 13 parçaya ayrılmış şekilde ormanlık alanda bulunan ve 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan adlı kişi tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde katil zanlısı tutuklu sanık Mustafa Murat Ayhan’a Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden suç tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor verildi.

Katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme heyeti sanığın akıl sağlığı yerinde olup olmadığına dair sağlık kurulu raporu alınması için sevkine karar vermişti.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinin heyet raporunda “şahıstan alınan anamnez yapılan ruhsal durum muayenesi ve incelenen evraklar neticesinde şahsın iletişiminin iyi yargılama ve soyut düşüncesinin olağan olduğu bu bağlamda şahsın işlediği iddia edilen suça yönelik suç tarihinde cezai sorumluluğu tam olduğu TCK/32 kapsamında değerlendirilmesinin uygun olmayacağı kanaatine varılmıştır” denildi.

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Verilen sağlık raporu yargılama dosyasına girdi. Sanık Mustafa Murat Ayhan’ın yargılandığı dava duruşması 9 Mayıs’ta yapılacak.

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#Antalya#Azra Gülendam Haytaoğlu#Mustafa Murat Ayhan

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