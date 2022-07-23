Avrupa'daki sıcaklar Türkiye'ye geldi! Prof. Dr. Şen'den 'orman yangını' uyarısı: Önümüzdeki 4 gün dikkat etmeliyiz

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugünden itibaren Türkiye'de etkisini göstermeye başlayan sıcaklıklarla ilgili canlı yayında uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Orhan Şen, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'daki sıcak hava dalgası uzun sürdü. Bu Türkiye'yi kıyısından köşesinden etkileyecek demiştik, öyle oluyor. İstanbul'da önümüzdeki 3-4 gün sıcaklık 32 derecelerde olacak. Sıcak hava dalgası Edirne, İzmir, Muğla, Antalya'da var. Güney Ege'de ve Akdeniz'de sıcak hava dalgası var ve devam ediyor.

İstanbul'da nem biraz fazla, nem ile birlikte 33 dereceyi 36 derece hissediyoruz. Vücut açısından aynı etkiyi yapar, onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Güneyde nem biraz düşük, 40 derecelik bir sıcaklık çok etkilemeyebilir.

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ORMAN YANGINI UYARISI: ÖNÜMÜZDEKİ 4 GÜN DİKKAT ETMELİYİZ

Yarından itibaren Güney Ege ve Akdeniz'de nem düşmeye başlıyor. Yüzde 10'ların da altına düşecek bu orman yangınları için çok önemli. Çok kritik değerler bunlar, buna bir de rüzgar etkilenirse 'Aman dikkat edelim' diyorum. Önümüzdeki 4 gün dikkat etmeliyiz.

Ormanlara girmek yasaklandı ama ormanın yanından geçerken de dikkat etmemiz lazım."

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, Doğu Akdeniz'de mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa, yer yer 40-60 km/saat)) esmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa, yer yer40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.