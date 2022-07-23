Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Bolu'daki içme suyu zehirlenmelerinde bir kişi hayatını kaybetti

#Bolu#İçme Suyu#Zehirlenme
Son dakika... Boludaki içme suyu zehirlenmelerinde bir kişi hayatını kaybetti

Bolu'daki zehirlenme vakalarında acı haber geldi. Yuva Köyündeki içtikleri sudan zehirlenen ve Ankara'da tedavi gören hastalardan Eyüp Ertem (49) hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gören bir vatandaşımızı kaybettik. Üzüntümüz büyük. Olaydan etkilenenlerin toplam sayısı 123. On yedisi yoğun bakımda olmak üzere, 54 kişinin tedavisi devam ediyor." dedi.

Haberin Devamı

Bolu’da, kayınpederini ziyarete gittiği köyde içme suyundan zehirlenen Eyüp Ertem (49) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bolu’da, içme suyundan zehirlenme vakalarının yaşandığı Yuva köyünde yaşayan kayınpederini Kurban Bayramı’nda ziyarete giden Eyüp Ertem, ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Ertem, vücudunda yoğun enfeksiyon tespit edilmesinin ardından zehirlenme teşhisi konularak hastanede tedavi altına alındı.

İlgili Haber

Bolu’da sudan zehirlenen kişi sayısı 112’ye yükseldi Validen açıklamaBolu’da sudan zehirlenen kişi sayısı 112’ye yükseldi! Vali'den açıklamaHaberi görüntüle

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bolu’da tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Ertem, Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ertem, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son dakika... Boludaki içme suyu zehirlenmelerinde bir kişi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

BAKAN KOCA: ÜZÜNTÜMÜZ BÜYÜK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen ve Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gören bir vatandaşımızı kaybettik. Üzüntümüz büyük. Olaydan etkilenenlerin toplam sayısı 123. On yedisi yoğun bakımda olmak üzere, 54 kişinin tedavisi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bolu’da sudan zehirlenen kişi sayısı 112’ye yükseldi! Vali'den açıklamaBolu Valisi Erkan Kılıç, içme suyundan meydana gelen zehirlenme olayına ilişkin adli ve idari sürecin başlatıldığını belirterek, "Tahlillerin sonuçları kısım kısım çıkıyor ama burada net tabloyu görmemiz lazım. Sudaki mikrobun tam olarak neden kaynaklandığını görmemiz gerekiyor. Şu aşamada sebebini söylemek için erken" dedi.
daha fazla video içinBolu’da sudan zehirlenen kişi sayısı 112’ye yükseldi! Vali'den açıklama

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu#İçme Suyu#Zehirlenme

BAKMADAN GEÇME!

Korkunç tacizler Silikon Vadisinde hayatı zindana çevirdi... Her şey Instagram kullanıcı adım yüzünden oluyor

Korkunç tacizler Silikon Vadisi'nde hayatı zindana çevirdi... "Her şey Instagram kullanıcı adım yüzünden oluyor"

#Instagram
BİR SORUDAN FAZLASI | Pandemi kararlarımızdan pişman mıyız Hiçbiri olmasaydı da o yanımda olsaydı

BİR SORUDAN FAZLASI | Pandemi kararlarımızdan pişman mıyız? 'Hiçbiri olmasaydı da o yanımda olsaydı'

#Pandemi
Galatasarayın yeni golcüsü Haris Seferovici Portekizli gazetecilere sorduk Jorge Jesusa diz çöktürmesi unutulmaz...

Galatasaray'ın yeni golcüsü Haris Seferovic'i Portekizli gazetecilere sorduk! 'Jorge Jesus'a diz çöktürmesi unutulmaz...'

#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Korkunç tacizler Silikon Vadisinde hayatı zindana çevirdi... Her şey Instagram kullanıcı adım yüzünden oluyor

Korkunç tacizler Silikon Vadisi'nde hayatı zindana çevirdi... "Her şey Instagram kullanıcı adım yüzünden oluyor"

#Instagram
BİR SORUDAN FAZLASI | Pandemi kararlarımızdan pişman mıyız Hiçbiri olmasaydı da o yanımda olsaydı

BİR SORUDAN FAZLASI | Pandemi kararlarımızdan pişman mıyız? 'Hiçbiri olmasaydı da o yanımda olsaydı'

#Pandemi
Galatasarayın yeni golcüsü Haris Seferovici Portekizli gazetecilere sorduk Jorge Jesusa diz çöktürmesi unutulmaz...

Galatasaray'ın yeni golcüsü Haris Seferovic'i Portekizli gazetecilere sorduk! 'Jorge Jesus'a diz çöktürmesi unutulmaz...'

#Galatasaray