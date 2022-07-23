Ukrayna duyurdu: Rusya Odesa limanını vurdu

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Ukrayna'dan tahıl koridoru açılması için İstanbul'da imzalanan kritik anlaşmanın üzerinden bir gün geçmeden Ukrayna'nın liman kenti Odesa'ya saldırı gerçekleştirildi. Kiev saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu.



RUSYA 24 SAATTEN AZ SÜREDE VERDİĞİ TAHHÜTÜ BOZDU

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikelenko konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Rusya 24 saatten kısa sürede Odesa Limanı'na füze attı. BM ve Türkiye ile İstanbul'da imzaladığı anlaşmaları ve verdiği taahhütleri bozdu" dedi.



TEK SORUMLU RUSYA

Nikelonko, BM ve Türkiye'ye Rusya'nın tahıl koridoru konusunda taahhütlerini yerine getirmesi için çağrı yaptı ve "Bu anlaşmalara uyulmaması durumunda küresel gıda krizinin derinleşmesinin tek sorumlusu Rusya'dır" dedi.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bir açıklama yaparak Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırıyı kınadığını duyurdu.



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Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell de saldırının kınanması gereken bir suç olduğunu söyledi.

ANLAŞMA DÜN İMZALANDI

Dün Türkiye’nin liderliğinde, Ukrayna ve Rusya tarafından Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına yönelik anlaşma imzalanmıştı. Dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, küresel gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi ve küresel gıda krizinin çözümü için önemli olarak görülürken, Ukrayna tahılının Odesa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından yeniden dünya pazarına sunulmasının önünü açıyor.