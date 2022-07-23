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Sıcak hava Antalya'yı kavurdu: Termometreler 41'i gösterdi

#ANTALYA#Sıcak Hava#Sıcaklık Artışı
Sıcak hava Antalyayı kavurdu: Termometreler 41i gösterdi

Antalya'da sıcak hava ve düşük nem, kentte yaşayanları ve tatilcileri etkiledi. Antalya’da hava sıcaklığı 41 dereceyi gösterdi. Sokaklar ve parklar boş kalırken, sahilde de yoğunluğun azaldığı görüldü. Hayvanat bahçesinde ise hayvanları serinletmek için buzlu meyve verilip fıskiyelerle su sıkıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 19-25 Temmuz tarihleri arasında yüksek sıcaklık uyarısı yaptığı turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı.  Antalya’nın bazı bölgelerinde termometreler 41 dereceyi gösterdi. 

Nem oranının yüzde 5'lere kadar düştüğü kentte sıcaklık nedeniyle sokaklar boş kaldı. Kentin ünlü sahillerinden Konyaaltı'nda hafta sonunda az sayıda tatilcinin olması dikkat çekti.

Sahil bandında spor yapanların da diğer günlere göre az olduğu görüldü. Bazı tatilciler gölgelik alanları tercih ederken bazıları ise serinlemek için Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı.

Sıcak hava Antalyayı kavurdu: Termometreler 41i gösterdi

"SÜS HAVUZUNDA SERİNLEYİP EVİMİZE GİDİYORUZ"

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Muratpaşa ilçesi Opera kavşağında, park içine yelken şeklinde dizayn edilen süs havuzuna gelen 5 çocuk gönüllerince yüzdü ve eğlendi. Havuz kenarında güneşlenmeyi ihmal etmeyen çocuklar, sık sık kenardan suya atlayış gerçekleştirdi. Yelken şeklindeki fıskiyenin ortasına da giden çocuklar, bir süre yüzdükten sonra bölgeden ayrıldı. Havuzun kenarında ise belediyenin "Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır" tabelasının yer aldığı görüldü.

Sıcak hava Antalyayı kavurdu: Termometreler 41i gösterdi

Antalya’da havanın çok sıcak olduğunu belirten Ümit isimli çocuk, “Biz de bir süre süs havuzunda serinliyoruz, daha sonra evimize geri gidiyoruz” dedi. Havuzda oynayan Efehan Efecan ise ”Öğleden sonra süs havuzuna geliyoruz, bu aralar hava çok çok sıcak. Bazı havuzlardan bizi kovalayanlar oluyor” diye konuştu.

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 HAYVANLAR BUZLA SERİNLEDİ

Sokak hayvanları ve hayvanat bahçesindeki hayvanlar da sıcaktan olumsuz etkilendi. Maymun, aslan ve ayılara buzlu meyve kokteyli servis edilirken, deve, sığır, lama, at, eşek gibi hayvanlara da fıskiye ile su sıkılarak serinletildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi sorumlu veteriner hekimi Zeki Cihangir, sıcak havalarda sürekli hayvanları serinletmek için çaba gösterdiklerini söyledi. Özellikle buzlu meyve ve fıskiyeli serinliğin hayvanları mutlu ettiğini belirten Cihangir, ziyaretçilerin de sıcaktan korunmak için gölgelik alanları tercih ettiğini söyledi.

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Hayvanat bahçesini ziyarete gelen Mehmet Çırak ve kızı Beyaz Çırak, havanın sıcak olmasından dolayı gölgelik alanın çoğunlukta olduğu hayvanat bahçesine geldiklerini söyledi.

Çırak, maymunların buzla oynamasını izlerken keyif aldığını söyledi.

Sıcak hava Antalyayı kavurdu: Termometreler 41i gösterdi

VALİLİK UYARMIŞTI

Antalya Valiliği’nden geçen hafta yapılan uyarıda yüksek sıcaklık ve orman yangınlarına karşı uyarılarda bulunulmuş, kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları gerektiği belirtmişti. Hava sıcaklığının Pazartesi gününden itibaren mevsim normallerinde seyredeceği öğrenildi.

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#ANTALYA#Sıcak Hava#Sıcaklık Artışı

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