Aşıda da liderlik zamanı

Ankara Şehir Hastanesi’nde COVID-19 aşısı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasilere “Başta siyasi liderler olmak üzere, tüm milletvekillerimiz olmak üzere, bu kampanyayı güçlü kılma noktasında, onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum” çağrısında bulunmuştu. Ardından da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm siyasileri aşı olmaya davet etti. İşte liderlerden bu çağrıya gelen cevaplar...

BAHÇELİ: TÜM HALKIMIZI DAVET EDİYORUM





Erdoğan’ın çağrısına ilk karşılık veren lider ‘cumhur ittifakı’nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli, dün öğlen saatlerinde makam odasında aşı vurulurken çektirdiği bir fotoğrafı Twitter’dan paylaştı. Bahçeli, “Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de COVID-19 aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından elbirliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum” mesajıyla da herkesi aşı yaptırmaya çağırdı.

AKŞENER: BEN DE AŞI OLDUM

Bahçeli’nin ardından aşı olma kararı alan diğer lider de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Akşener, daha önce aşıya karşı tutumunu “Önce Sayın Erdoğan yaptırsın aşıyı herkesin gözü önünde, o zaman bakarız duruma” sözleriyle belirtmişti. Akşener, aşı olduğunu dün Twitter hesabından “Sayın Fahrettin Koca, tüm liderler gibi beni de dün akşam arayıp aşı olmaya davet etti. Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum. Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum” mesajıyla paylaştı.

HACI OLDUĞU İÇİN FOTOĞRAF VERMEDİ

Akşener, aşı olduğunu Twitter hesabından duyurdu, ancak hacı olması nedeniyle, omzu göründüğü için, aşı olurken fotoğrafını paylaşmadı.

KILIÇDAROĞLU: ‘VATANDAŞ KEMAL’ SIRASINI BEKLEYECEK





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün katıldığı bir radyo programında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kendisini arayarak aşı olmak için çağrıda bulunduğunu söyledi ve “Ben de aşı olacağım. Daha henüz karar vermedim ama bugün-yarın olacağım. Bütün vatandaşların da olmasını isterim” dedi. Kılıçdaroğlu, “Kameralar olacak mı?” sorusuna ise “Bence kameraya gerek yok. Zaten aşı olacağız. Aşı ile ilgili kaygım yok. Madem çok sık liyakattan söz ediyorum ben, bu işin uzmanı doktorlar. Doktorlar aşı olmamız gerektiğini söylüyorsa gidip olacağız” cevabını verdi.

‘KARARINDAN VAZ MI GEÇTİ’

Ancak CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği “Sen Varsan Biz de Varız” kampanyasına online bağlanan Kılıçdaroğlu, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “Aşı olacak mısınız?” sorusu üzerine şunları söyledi: “Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Öncelikle sağlık çalışanlarının aşı olması lazım. Onlar çünkü doğrudan doğruya hastalarla ilişki kuruyor, onları tedavi ediyor ve günün 24 saati çalışıyorlar.” Bu açıklama sosyal medyada “Kılıçdaroğlu önce bugün-yarın dedi, sonra kararından vazgeçti” olarak yorumlandı. Ancak kurmayları konuya açıklık getirerek, “Kılıçdaroğlu’nun ‘bugün yarın’ ifadesi net bir tarih belirlemiyor, tarihin ‘henüz belli olmadığını’ ifade etmek istiyor. Sayın Kılıçdaroğlu, sağlık çalışanlarına öncelik veren görüşünü daha önce belirtmişti” diye açıkladı.

HDP: SIRA BİZE GELİNCE

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kendilerini bizzat arayarak aşı olmaya davet ettiği belirtildi ve şöyle denildi: “Bu davet daha önce belirlenen risk grubu, kronik hastalar ve sağlık çalışanları için düzenlenen aşılama programına uygun değildir. Bu nedenle herkesin belirlenmiş risk öncelik sırası ile aşılanması, sürecin hızlıca ve etkili bir şekilde devam etmesi gereklidir. Bizler, risk ölçüleri içerisinde sıramız geldiğinde aşı olacağımız bilgisini kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

MUSTAFA ŞENTOP: HAFTAYA AŞI OLACAĞIM





TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne’deki temasları sırasında haftaya aşı olacağını söyledi: “Sayın Fahrettin Koca akşam beni de aradı. İnşallah Ankara’ya döndükten sonra önümüzdeki hafta planlayacağız. Sadece Türkiye’de değil bütün dünyada uyandırılmaya çalışılan biraz kafa karışıklıkları, tereddütler var. Bunlar aslında doğru değil. Yapılan bütün çalışmalar onu gösteriyor ki; aşının koruyuculuk bakımından, salgının etkisini azaltma bakımından büyük faydaları olduğuna dair tespitler var. Bütün dünyada yaşanan salgının etkilerini hepimiz görüyoruz, faydalı olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok.”

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN TEŞEKKÜR





TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne’deki temasları sırasında haftaya aşı olacağını söyledi: “Sayın Fahrettin Koca akşam beni de aradı. İnşallah Ankara’ya döndükten sonra önümüzdeki hafta planlayacağız. Sadece Türkiye’de değil bütün dünyada uyandırılmaya çalışılan biraz kafa karışıklıkları, tereddütler var. Bunlar aslında doğru değil. Yapılan bütün çalışmalar onu gösteriyor ki; aşının koruyuculuk bakımından, salgının etkisini azaltma bakımından büyük faydaları olduğuna dair tespitler var. Bütün dünyada yaşanan salgının etkilerini hepimiz görüyoruz, faydalı olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok.”