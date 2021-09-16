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Antalya'da sitede dehşet! Silah ve palayla saldırdılar... Hilal Oktay Başaslan ve ailesi kâbusu yaşadı

#Antalya#Sokak Köpeği#Site
Antalyada sitede dehşet Silah ve palayla saldırdılar... Hilal Oktay Başaslan ve ailesi kâbusu yaşadı

Antalya'da site içinde köpeklere bakan Hilal Oktay Başaslan ve ailesine, komşuları silah ve pala ile saldırdı. Başaslan saldırı görüntülülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Antalyada sitede dehşet Köpek besleyen aileye silah ve palalı saldırıAntalyada sitede dehşet Köpek besleyen aileye silah ve palalı saldırı
Antalyada sitede dehşet Köpek besleyen aileye silah ve palalı saldırı

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Konyaaltı ilçesinde, iddiaya göre, bir süredir ailesiyle site içindeki sokak köpeklerini besleyen Hilal Oktay Başaslan ile bu durumdan rahatsız olan site sakinleri arasında tartışma çıktı. Bir süre önce de isimleri bilinmeyen komşuları, Başaslan'ın üzerine 6'ncı kattan cam attı. Yaşanan tartışmalar sonrası taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.

Başaslan ailesi ve komşular arasında dün akşam da aynı konudan yine tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda şüpheliler, ellerinde pala ve elektroşok ile aileye saldırdı. Saldırı anı Hilal Oktay Başaslan tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde; Başaslan'ın eşinin yerde tekmelendiği, 1 kişinin palanın tersiyle vurduğu, saldırganın elinde palayı sallayarak koştuğu anlar yer aldı. Görüntüde ayrıca birinin 'Polise haber verdik' demesi üzerine şüphelinin küfrettiği duyuldu. Saldırı sonucu Hilal Oktay Başaslan ve kızının vücutlarında kesikler oluşurken, eşinin ise burnu kırıldı. Başaslan ailesi, saldırganlardan şikayetçi oldu.

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Hilal Oktay Başaslan, saldırıdan görüntüleri sosyal medya hesabından “Geçtiğimiz hafta kuzenlerimle baktığım köpeklere elektroşok cihazıyla saldıran, bana 6'ncı kattan cam fırlatan caniler, bu kez eşime, kızıma ve bana balkondan silahla ateş edip ardından aşağıya inip pala, sopa ve silah ile saldırdı. Eşimde kırık, bende, kızımda kesikler mevcut. Aleni bir şekilde palanın tersi ile eşimin kafasına vuruyor. 2 kişi eşime saldırıyor, 1 tanesi 12 yaşındaki kızımı sıkıştırıyor. Ben kızıma koşarken, bir palalı da benim boğazıma koyuyor palayı 'Seni burada keserim' diyor, hepsinin görüntüleri mevcut. Bu görüntüde birileri 'Polis çağırdık' diyor, onlar polise de küfredecek kadar cesurlar. Polislerin yanında da tehdit devam etti. Ayrıca biz bu saate kadar hastanelerde, ifadelerdeyken onlar ifadeye bile götürülmedi henüz. Ölmemiz mi lazım" notuyla paylaştı.

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Antalyada sitede dehşet Silah ve palayla saldırdılar... Hilal Oktay Başaslan ve ailesi kâbusu yaşadı

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#Antalya#Sokak Köpeği#Site