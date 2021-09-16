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Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 16 Eylül 2021 - 14:07 | 

Antalya'da sitede dehşet! Köpek besleyen aileye silah ve palalı saldırı

Antalya'da Hilal Oktay Başaslan ve ailesine, iddiaya göre, site içinde sokak köpeklerine baktıkları gerekçesiyle komşuları, silah ve pala ile saldırdı. Başaslan, saldırı anından görüntüleri, sosyal medya hesabından “Eşime, kızıma ve bana balkondan silahla ateş edip ardından aşağı inip pala, sopa ve silah ile saldırdı. Ben kızıma koşarken, bir palalı da benim boğazıma koyuyor palayı 'Seni burada keserim' diyor. Ölmemiz mi lazım" notuyla paylaştı.

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