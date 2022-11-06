Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

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Bazı erkekler orgazm sonrası; öksürük, ateş, konuşma bozukluğu, hafıza sorunları gibi problemler yaşıyor ama çoğu yaşadığı bu durumun neden kaynaklandığını bilmiyor. Kulağa çok tuhaf gelse de böyle bir hastalık var ve geçtiğimiz günlerde bir tıp dergisinde 27 yaşında bir hastanın vaka raporu yayınlandı. Üstelik bu hastalığı yaşayan kişi yalnız değil; kendi orgazmına alerjisi olan çok erkek olabilir.

ABD'deki Oakland Üniversitesi William Beaumont Tıp Fakültesi'nden Andrew Shanholtzer, şimdiye kadar kendi orgazmına alerjisi olan 60'a yakın vaka tespit edildiğini ancak rakamın aslında çok daha yüksek olabileceğini söyledi ve ekledi: “Bırakın halkı, birçok sağlık çalışanı bile bu hastalıktan habersiz. Teşhisi konulmamış pek çok hasta var.”

Orgazm Sonrası Hastalık Sendromu (POIS) olarak bilinen bu hastalıkta semptomlar bir haftaya kadar sürebiliyor. Bilim insanları, erkeklerin bu şekilde acı çekmesinin nedeninin kendi spermlerine karşı alerjik veya otoimmün bir tepkiden kaynaklandığını düşünüyor.

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Bahsettiğimiz vaka çalışmasına dönersek, hastalığı 18 yaşındayken başlayan adam, her orgazm olduğunda burnunun aktığını, hapşırıp öksürdüğünü ve kollarında kurdeşen benzeri bir döküntü olduğunu, yüzündeki ve boynundaki lenf bezlerinin şiştiğini ve her boşalmasında semptomların bir o kadar kötüleştiğini fark etti.

Testislerine tarama yapıldı, menisi ve hormonları analiz edildi ancak tüm sonuçlar normaldi. Ürologlar, kulak-burun-boğaz uzmanları ve hatta bulaşıcı hastalıklar uzmanları da dahil olmak üzere pek çok doktor tarafından muayene edilen genç adam boş yere antibiyotik tedavisi bile gördü. Sonunda Shanholtzer ve ekibi, 27 yaşındaki hastayı başarılı bir şekilde tedavi etti ve aynı sorundan mustarip erkeklere umut oldu.

Araştırma ekibi, semptomlarının rahatsız edici doğası nedeniyle, bu kişilerin herhangi bir cinsel aktiviteden veya duygusal ilişkilerden kaçındığını belirtti.

• Peki neden bazı erkekler böyle bir sorun yaşıyor?

• Hastalığın kökeninde ne yatıyor?

• Cinsel hayatı bitirir mi yoksa tedavi edilebilir mi?

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Bir erkeğin kendi orgazmına alerjisinin olmasını eminiz çoğunuz ilk defa duyuyorsunuz. Biz de bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak için konunun detaylarını Erkek Cinsel ve Üreme Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ege Can Şerefoğlu’ndan dinledik.

Şerefoğlu, bir erkeğin kendi orgazmına alerjisi olmasının ne demek olduğunu şu sözlerle anlattı:

“Bağışıklık sistemimiz son derece karmaşık mekanizmalar ile vücudumuzu bakterilerden, virüslerden, mantarlardan ve muhtelif toksinlerden korur. Bu savunma sisteminin etkin şekilde çalışması ancak farklı organların, hücrelerin ve proteinlerin birbirleriyle koordine şekilde çalışmasıyla mümkündür. Bu koordinasyonun bozulması durumunda bağışıklık sisteminin kontrolü kaybolur ve alerjiler, romatizmal hastalıklar veya immünolojik rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. İlk olarak 2002 yılında Hollandalı bilim insanı Marcel Waldinger tarafından ortaya atılan Orgazm Sonrası Hastalık Sendromu'nun (Post-Orgasmic Illness Syndrome, POIS), böyle bir immünolojik reaksiyon sebebiyle ortaya çıktığı düşünülüyor.”

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POIS'in altında yatan neden konusunda tam anlamıyla bir fikir birliği yok. Şerefoğlu, bu nadir sendroma yakalanan erkeklerde orgazm sonrası grip benzeri semptomlar, yaygın kas ağrıları, konsantrasyon bozukluğu gibi semptomların ortaya çıktığını, meni içerisinde yer alan proteinlere karşı hassasiyet geliştiren bağışıklık sisteminin, boşalma sırasında aşırı miktarda antikor ve sitokin salgılayarak bu sendroma yol açabileceğinin düşünüldüğünü ifade etti.

Şerefoğlu ayrıca, POIS olan erkeklerdeki şikayetlerin çok ciddi boyutlara ulaşabileceğini ve bu nedenle hastaların bazılarının haftalarca hatta aylarca cinsel ilişki veya mastürbasyondan kaçındıklarını söyledi.

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Shanholtzer, yaşanan alerjinin testislerde bir enfeksiyon veya yaralanma kaynaklı olabileceğini, bu durumun kan dolaşımına mikroskobik miktarlarda sperm sızmasına yol açabileceğini ve vücudun buna tepki verebileceğini belirtti.Normalde spermi vücudun geri kalanından ayıran bir zarı olduğunu hatırlatan Shanholtzer, bu zarın hasar görmesi durumunda böyle bir sorun yaşanabileceğini vurguladı.

RUH SAĞLIKLARI BOZULUYOR

Şerefoğlu, bu konuda yeterli bilgisi olmayan hekimlerden bekledikleri yardımı alamayan POIS hastalarının ruh sağlıklarının bozulduğunu ve depresyon sorunu yaşayabildiklerini, hatta bu nedenle yaşanmış intihar vakalarının bile olduğunu sözlerine ekledi.

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SEMPTOMLAR 5-7 GÜN BOYUNCA SÜREBİLİYOR

Peki, bu hastalığa sahip erkeklerde boşalmanın hemen ardından yaşanan fiziksel ve bilişsel semptomlar neler?

Orgazm Sonrası Hastalık Sendromu yaşayan erkeklerde şikayetlerin boşalmadan sonraki birkaç dakika ya da saat içerisinde ortaya çıkıp ve 5-7 gün kadar sürebileceğini belirten Şerefoğlu, hastalığın tanı kriterlerinde de yer alan grip benzeri semptomları şu şekilde sıraladı:

- Aşırı yorgunluk,

-Tükenmişlik,

-Kas güçsüzlüğü,

-Ateş basması,

-Ruh hali değişiklikleri,

-Sinirlilik,

-Hafıza problemleri,

-Konsantrasyon güçlüğü,

-Bozuk konuşma,

-Burun akıntısı ve göz yanması.

POIS yaşayan hastalar boşalma sonrası nasıl bir bilinç bulanıklığı yaşıyor? Bu, "Ben kimim, burası neresi, yanımdaki kim?" gibi bir sarhoşluk hali mi? Bazı erkekler özellikle yoğun ve uzun süren orgazm sonrası hafif sarhoşluk ya da kendinden geçme gibi bir his yaşadıklarını dile getiriyor. Bu his normal mi ve POIS’ta yaşana bilinç kaybından farklı bir durum mu?

Şerefoğlu, tedavisini üstlendiği POIS hastalarının hiçbirinde yer, zaman veya kişi oryantasyon bozukluğuna rastlamadığını, hastaların tarif ettiği bilinç bulanıklığı halinin daha ziyade ağır bir grip geçirirken yaşadığımız dikkat eksikliği veya odaklanma sorununu andırdığını bildirdiklerini söyledi.

ORGAZM SIRASINDA KİMYASAL ŞENLİK OLUYOR

Orgazm sırasında canlıların santral sinir sisteminde adeta bir kimyasal şenlik olduğunu ve morfin benzeri endorfinler de dahil olmak üzere birçok keyif verici maddenin bir anda açığa çıktığını belirten Şerefoğlu, bu durumun sadece erkeklerde değil, kadınlarda da "hafif sarhoşluk" hissine yol açtığını ifade etti. Ancak bu hissin, orgazm anında ortaya çıkıp birkaç dakikada kaybolması ile POIS sendromundaki bilinç bulanıklığından ayrıldığının altını çizdi.

POIS hastalarındaki kafa bulanıklığı boşalmadan sonraki dakikalar veya saatlerde ortaya çıkıyor ve günlerce devam edebiliyor. Orgazm sonrası yaşanan bu problem birden mi ortaya çıkıyor, yoksa erkeğin ilk boşalmaya başlamasıyla birlikte mi kendini gösteriyor?

“POIS'in ortaya çıkması için bağışıklık sisteminin meni içerisindeki proteinleri ‘yabancı’ olarak tanıması, bunlar için antikor geliştirmesi ve boşalma sırasında bu proteinler tekrar ortaya çıktığında faaliyete geçmesi gerekir” diyen Şerefoğlu, bu nedenle POIS’in genellikle orta yaşlardaki erkeklerde ortaya çıktığını söyledi.

Şerefoğlu, bu hastalığın sadece 20 yıldır tıp literatüründe olması ve son derece nadir görülmesinden ötürü POIS için geliştirilmiş etkin bir tedavinin henüz bulunmadığını, boşalmada prostat kasılmasını azaltan maddelerin ve grip tedavisinde kullanılan ağrı kesicilerin ve steroid ilaçların birçok hastanın şikayetlerinde azalma sağladığını sözlerine ekledi.

Şerefoğlu, ayrıca POIS sendromuna sahip erkeklerin kendi menilerinin derilerine enjekte edilmesi suretiyle uygulanan "duyarlılık azaltma" (hiposensitizasyon) tedavisinin umut vadetmesine rağmen, bu alanda ileri çalışmalara ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

SEMPTOMLARIN UYDURULDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Peki ülkemizde yaşanmış vaka ya da teşhis konmasa bile benzer semptomları yaşadığı için doktora başvuran var mı?

Her ülkede olduğu gibi, ülkemizde de çok sayıda POIS vakası olduğunu ancak hekimlerin POIS hakkında yeterli bilgileri olmaması sebebiyle bu hastaların maalesef çoğu zaman doğru şekilde teşhis veya tedavi edilemediğini belirten Şerefoğlu, hastaların birçoğunun psikolojik sorunları olduğu için bu semptomları uydurduğu şüphesiyle psikologlara veya psikiyatristlere sevk edildiğini söyledi. Şerefoğlu, bu yanlış yönlendirmenin hastaların durumunu daha da zorlaştırdığını, hekimlerinden bekledikleri yardımı göremeyen POIS hastalarının da çareyi internette aradığını belirtti.

POIS hastalarının birbirleriyle fikir alışverişinde bulundukları ve tecrübelerini paylaştıkları çok sayıda çevrimiçi forum mevcut.

Şerefoğlu bu nedenle hem sağlık çalışanlarının hem de POIS hastalarının bu sendrom hakkında daha fazla farkındalık sahibi olmasını ve böylece birçok hastanın yaşadıkları sorunlardan kurtulmasını dilediğini sözlerine ekledi.

POIS, orgazm sonrası yaşanan nadir hastalıklardan bir tanesi ama tıp literatürüne girmiş başka benzer hastalıklar da var. Valsalva manevrası da bunlardan biri.

1998 yılında ABD'nin Baltimore kentindeki Johns Hopkins Hastanesi'nin hematoloji uzmanlarından Chi Van Dang ve Lawrence Gardner tarafından gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçları The Lancet adlı tıp dergisinde yayınlandı.Araştırma sonucuna göre tuvaletini yapmak, doğurmak ya da cinsel ilişki bazı kişilerde 6 ile 12 saat arasında hafıza kaybına yol açıyor, yani kişi bu sürede yaşanan olayları daha sonra hatırlamıyor.Bilim insanları söz konusu hafıza kaybını cinsel ilişkiden yarım saat sonra hastaneye kaldırılan 72 ve 75 yaşındaki iki hastada belirlediler. Cinsel ilişkiden sonra bilinçleri yerinde ancak hafızaları allak bullak olan hastalara tıp dilinde ‘Valsalva krizi’ diye anılan hafıza kaybı teşhisi konuldu.

ORGAZM SONRASI GÖZÜ KÖR OLDU

2017 yılında British Medical Journal adlı bir tıp dergisinde, ilginç bir vaka analizi yayımlandı. Makaleye göre, İngiltere’de yaşayan 29 yaşındaki genç bir adam tek gözünü kaybettiği şikayetiyle hastanenin acil servisine koştu. Hasta, doktorlara ‘güçlü bir orgazm’ yaşadığını, bunun ardından görme kaybı yaşadığını bildirdi.

Vakayı inceleyen doktorlar, orgazm sırasında genç adamın kasıtlı olmadan nefesini tutmasının ve kaslarını germesinin kan damarının patlamasına yol açtığını bildirdi. Tıpta ‘Valsalva manevrası’ olarak bilinen solunum yolu kapalıyken orta kuvvette nefes vermeye çalışılarak yapılan hareket sonucu talihsiz adamın tek gözünü kaybettiği belirtildi.

MASTÜRBASYON SONRASI FELÇ GEÇİRDİ

Vaka raporu yayınlanan ilginç başka bir olay da 51 yaşındaki Japon bir adamın başına geldi. Orgazm sonrası kendinde tuhaflık hisseden adam hemen bir hastaneye gitti ve gerçeği orada öğrendi.

Yaşadığı ani semptomlardan dolayı endişelen adam, şiddetli baş ağrısı ve kusma şikâyeti ile kendini hastaneye attı. Doktorlar, hastanın kan basıncı düşüklüğü ve kafa karışıklığı gibi felç belirtisi olan iki semptomu yaşadığını fark edince tomografi çekti. Görüntülerde hastanın beyinde kanamalar oluştuğu görüldü.

Sonunda adamın beynindeki bir kan damarının yırtılmasının neden olduğu hayatı tehdit eden bir felç türü olan subaraknoid kanamaya (anevrizma kanaması) maruz kaldığı anlaşıldı.

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NHS, (İngiltere’nin Ulusal Sağlık Hizmeti) ağır bir şey kaldırmak veya seks yapmak gibi fiziksel eforun bir sonucu olarak beyin kanamalarının yaşanabileceğini söylüyor. Birleşik Krallık'ta her yıl yaklaşık 4.800 subaraknoid kanama vakası yaşanıyor ve yaygın olarak 45 ile 70 yaş arasındaki kişilerde görülüyor. Kanama bir kafa travmasının sonucu değilse, çoğunlukla beyinde beyin anevrizması adı verilen bir kan damarının patlamasından kaynaklanır.

Ege Can Şerefoğlu, cinsel ilişkinin de kan basıncında ani yükselmelere neden olan bir fizyolojik olgu olduğunu ve beyin damarlarında anevrizması olan kişilerde orgazm sonrası subaraknoid kanama ortaya çıkabileceğini belirtti. Şerefoğlu, yapılan araştırmalara göre, subaraknoid kanamaların yüzde 3,8 ila 14 kadarının cinsel faaliyetler sonrası oluştuğunu, son derece nadir görülen bu klinik tabloya ilişkin vaka serilerinin olduğunu sözlerine ekledi.

Cinsel aktivite sonrası ortaya çıkan beyin kanaması sıklığının kadın ve erkek cinsiyetler arasında farklı olup olmadığına dair elde yeterince bilimsel veri bulunmadığını vurgulayan Şerefoğlu, tıbbi ve adli literatürde yer alan cinsel ilişkili ile bağlantılı ölüm vakaları incelendiğinde erkeklerde bu durumun daha sık görüldüğü ve genellikle cinsel eforla tetiklenen kardiyovasküler olaylar ve beyin kanamaları sebebiyle ortaya çıktığını ifade etti.