Her şey tomografi sonuçlarını görünce anlaşıldı! Mastürbasyon sonrası felç geçirdi

Konu size biraz ürkütücü gelebilir ancak toplumsal farkındalık yaratmak için her yetişkin bireyin bu haberi okuması ve bilinçlenmesi gerekiyor.

İnternet sitelerinde, gazetelerde ve sosyal medyada zaman zaman “Seks esnasında felç geçirdi, ilişki sırasında beyin kanaması geçirdi” başlıklı haberler karşımıza çıkar, kimi zaman ilgimizi çeker okuruz kimi zaman da olmaz öyle şey deyip önemsemeyiz. Peki, gerçekten böyle bir durum yaşanabilir mi, bizim başımıza da aynı şey gelebilir mi?

İşte o yaşanan ilginç olaylardan bir tanesi de Almanya’da Japon bir adamın başına geliyor.

51 yaşında olduğu belirtilen adam, geçen yıl, mastürbasyon sonrası kendini kötü hissediyor. Yaşadığı ani semptomlardan dolayı endişelen adam şiddetli baş ağrısı ve kusma şikayeti ile kendini Nagoya Şehir Üniversite Hastanesine atıyor.

Doktorlar, hastanın kan basıncının düşük olduğunu ve kafa karışıklığı yaşadığını fark edince (bu iki semptom da felç belirtisi) semptomlarının temel nedenini bulmak için beyninde BT (bilgisayarlı tomografi) taraması yapıyor. Vakaya ait tomografi görüntülerinde hastanın beyinde kanamalar oluştuğu görülüyor.

Sonunda adamın beynindeki bir kan damarının yırtılmasının neden olduğu hayatı tehdit eden bir felç türü olan subaraknoid kanamaya (Anevrizma Kanaması) maruz kaldığı anlaşılıyor. 2 hafta hastanede kaldıktan sonra sağlığına kavuşuyor ve taburcu oluyor.

Vaka raporunu İnme ve Serebrovasküler Hastalık Dergisi'nde yayınlayan hastanın durumu için Dr Masahiro Oomura ve meslektaşları, mastürbasyondan sonra neden felç geçirmiş olabileceğine dair hiçbir açıklama yapmadı ancak İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), ağır bir şey kaldırmak veya seks yapmak gibi fiziksel eforun bir sonucu olarak beyin kanamalarının yaşanabileceğini söylüyor.

Birleşik Krallık'ta her yıl yaklaşık 4.800 subaraknoid kanama vakası yaşanıyor ve yaygın olarak 45 ile 70 yaş arasındaki kişilerde görülüyor. Kanama bir kafa travmasının sonucu değilse, çoğunlukla beyinde beyin anevrizması adı verilen bir kan damarının patlamasından kaynaklanır.

King's College Hastanesi’nde Beyin Damar cerrahı olan Dr Daniel Walsh, MailOnline'a yaptığı açıklamada beyindeki kanamanın, kan basıncında ani bir artışla bağlantılı olduğunu söylüyor. Mastürbasyon da dahil olmak üzere çeşitli cinsel aktivitelerin tüm subaraknoid kanama vakalarının yüzde 3,8 ila yüzde 14'ünün bağlantılı olduğunu ekliyor.

Dr Walsh, Ani kan basıncı artışının mastürbasyon dahil olmak üzere cinsel aktivitelerde görüldüğünü cinsel ilişki esnasında cinsel gücü artırıcı ilaçlar veya kokain gibi maddelerin alınmasının bu tür felç geçirme riskini daha çok artırabileceğini söylüyor.

Dr Walsh “ Seksten kaçınmak yerine sigara içmekten, eğlence amaçlı ve performans artırıcı ilaçları almaktan kaçınarak ve yüksek tansiyonu doktorunuzla birlikte kontrol ederek subaraknoid kanamayı önleyebilirsiniz.” diyor.

Peki, bu durum herkesin başına gelebilir mi?

Hangi faktörler bu durumu tetikliyor?

Fazla mastürbasyon ya da seks yapmak felç ya da beyin kanaması riskini arttırır mı?

Aklımıza takılan tüm soruları Prof. Dr. Ürolog Ege Can Şerefoğlu ve Nöroloji Uzmanı Emel Gökmen hürriyet.com.tr için yanıtlıyor.

Subaraknoid kanama nedir? Hangi durumlarda yaşanabilir?

Ege Can Şerefoğlu: Subaraknoid kanama (SAK) beyinde yer alan subaraknoid boşluk dediğimiz bölgeye kanamanın olmasıdır. Felç, koma veya ölüm ile sonuçlanabilen bu hastalık en sık beyin içindeki genişlemiş damarların (anevrizmaların) kan basıncındaki ani yükselmeleri takiben yırtılması sebebiyle görülmektedir. Ebru Gündeş’in 1999 yılında kameralar önünde yaşadığı olay, bu beyin kanaması türünün en bariz örneklerinden biridir. Subaraknoid kanamalar fiziksel aktivite ve stres durumlarında ortaya çıkar.

Emel Gökmen: Bütün vücudumuzda olduğu gibi beyinde de atardamar ve toplardamarlar var. Bu tip kanamalarda beynin tabanındaki büyük atardamarlardan birinde yırtılma söz konusudur. Atardamarlardaki doğumsal ya da sonradan gelişen damar duvarının zayıf olduğu yerler zamanla daha da incelir ve balonlaşır. Kalp, kanı basınçla pompaladığı için bu basınç duvarın zayıf yerinden dışarıya doğru genişletir. Bu zayıf olan yer bir gün bir şekilde yırtılır ve kan dışarı çıkar. Beyin kapalı bir kutu gibi olduğu için o dışarıya çıkan kan görünmez, beynin kanlanması bozulur çünkü beyne gitmesi gereken kan dışarı çıkar. O yüzden de beyninde bomba patlamış gibi bir his oluşur ve çoğunlukla da ölümlere sebep olur. Özetle, subaraknoid kanamaların çoğunun nedeni beyin içinde var olan bir anevrizmanın (yani damar baloncuğunun) yırtılmasıdır.Öksürmek, ıkınmak, seksüel aktivitede bulunmak, bisikletle yokuş çıkmak gibi efor harcanan durumlarda daha sık yaşanmakla birlikte hiçbir şey olmadan da yaşanabilecek bir durumdur.

BAŞ AĞRISI, KUSMA, KOL VE BACAKLARDA HİSSİZLİK VARSA DİKKAT!

Orgazm sonrası baş ağrısı yaşamak normal mi?

Ege Can Şerefoğlu: Cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan her baş ağrısı, beyin kanaması geçirdiğiniz anlamına gelmez. Bazı kadın ve erkekler cinsel ilişki sırasında veya sonrasında, zaman zaman şiddetli baş ağrısı problemleri yaşayabilir. Buna “orgazm baş ağrısı” adı verilir. Orgazm esnasında veya hemen öncesine başlayan bu ağrılar genellikle endişe edilecek bir durum değildir ve kendiliğinden geçme eğilimindedir. Ancak bir erkek veya kadında, orgazm sonrası şiddetli baş ağrısı, bilinç durumunun bozulması, uykuya meyil olması, fışkırır tarzda kusma ve kol veya bacaklarda his kaybının olması beyin kanaması olabileceğini düşündürmelidir.

Emel Gökmen: Orgazm sırasında veya orgazm öncesinde, cinsel ilişki sırasında veya orgazmın hemen akabinde baş ağrısı yaşanabilir. Elbette her baş ağrısı beyinde kanama olduğu anlamına gelmez. Şiddetli ani giren baş ağrılarında tabii ki subaraknoid kanama gibi durumlar aklımıza gelebilir. Orgazm ile baş ağrısının ilişkisini açıklayacak olursak zaten beyinde bozulmuş bir damar duvarı varsa, kafa içi basıncı arttırdığınızda cinsel aktivitede efor harcandığı için efor harcandığı için baş ağrısı yapabilir. Bu baş ağrılarının altında çok nadir de olsa beyin kanaması yatabilir. Subaraknoid kanama ve arter diseksiyonu olarak gerçekleşen bu durumlar çok ciddi sonuçlarla sonuçlanabilir. Orgazm sırasında baş ağrısı yaşayanların sayısı bilinmemekle birlikte az da olmadığı gerçektir. Orgazm baş ağrıları çok zararsız olabildiği gibi diğer taraftan hayati önem de taşır.

UYURSAM GEÇER DEMEYİN

Orgazm sırasında ya da sonrasında hangi belirtiler yaşanırsa felç ya da beyin kanamasından şüphelenmeliyiz?

Ege Can Şerefoğlu: Cinsel ilişki de kan basıncında ani yükselmelere neden olan bir fizyolojik olgudur ve beyin damarlarında anevrizması olan kişilerde orgazm sonrası subaraknoid kanama ortaya çıkabilir. Yapılan araştırmalar subaraknoid kanamaların 3,8% - 14% kadarının cinsel faaliyetler sonrası oluştuğunu ortaya koyuyor. Son derece nadir görülen bu klinik tabloya ilişkin vaka serileri mevcut.

Emel Gökmen: Beyin damarlarında doğuştan olan veya yaşam içinde gelişen bozuk ve zayıf alanlar orgazm sırasında –muhtemelen basınçla- yırtılır ve kan sızar. Şiddetli ağrıyla kendini gösterir. Beyinde bomba patlamış gibi şiddetli bir ağrı saplanıcı, büyük bir bölümünde kusma, bazen sara nöbeti gibi kasılmalar, bilinç kaybı, bir tarafın güçsüzlüğü-felci gibi durumlar gelişebilir. Orgazmik baş ağrısı yaşayan kişi mutlaka acile başvurmalıdır. Tomografi çekilmelidir. Nörolog gerekli görürse kanamayı tam ekarte etmek için bel suyu alınabilir. “Gecenin bir vakti acile neden gideyim, uyursam geçer” demeyiniz. Büyük bir ihtimalle altından bir şey çıkmayabilir ama ya çıkarsa!...

Orgazm sonrası her baş ağrısı bizi tedirgin etmeli mi?

Emel Gökmen: İlk defa başımıza geliyorsa ve çok şiddetli bir ağrı ile beynimizde bomba patlamış gibi bir his oluştuysa bir muayene olmak ve ciddi bir sorun olabilir mi diye düşünmek gerekir. Ancak her orgazm sonrası baş ağrısı yaşayan panik olmamalı. Eğer bir kişinin zaten migren ve gerilim baş ağrısı var ise orgazm sonrası benzer bir ağrı yaşayan kişiler panik olmamalı. Yine daha önceden ilişki öncesi, sonrası veya orgazm esnasında, öncesi ve sonrasında benzer ağrılar yaşamışsa beyin kanaması anlamında endişe duyulacak bir durum yoktur. Zaten subaraknoid kanama iki üç kez sürekli tekrarlayan bir durum değildir.

Fazla mastürbasyon ya da seks yapmak felç ya da beyin kanaması riskini arttırır mı?

Ege Can Şerefoğlu: Fazla mastürbasyon yapmanın veya sık sık cinsel ilişkiye girmenin beyin kanaması riskini arttırdığı söylenemez. Her ne kadar sağlıklı erkekler üzerinde yapılmış bir çalışmada mastürbasyon sonrasında kalp atış hızı ve kan basıncı değerlerinin arttığı gösterilse de; bu artış öksürme, tuvalet yapma ya da ağır kaldırma sırasında izlenen artıştan fazla değildir. Bu nedenle beyin kanaması riskini önlemek için cinsel aktiviteden sakınma çok mantıklı bir yaklaşım değildir. Şüphesiz cinsellik bir insanın yaşam kalitesi için oldukça önemlidir. Sigara ve uyuşturucu maddelerden uzak durmak ve yüksek tansiyon ilaçlarını düzenli kullanmak bu tür kanamaların ortaya çıkma ihtimalini azaltır.

Emel Gökmen: Fazla mastürbasyon veya seksle beyin kanaması ya da felç geçirme riski arasında bir bağlantı olduğunu düşünmüyorum. Eğer beyin damarlarında yapısal olarak bir sorun var ise (kimde var kimde yok bunu bilemeyiz) çok fazla efor harcamak, böyle bir şeyin olasılığını artırabilir. Ama yine de böyle bir bağlantı vardır diyemeyiz.

ERKEKLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

Seks/mastürbasyon sonrası felç ya da beyin kanaması riski kadın ve erkeklerde farklılık gösterir mi? Başımıza gelme olasılığı yüksek mi?

Ege Can Şerefoğlu: Cinsel aktivite sonrası ortaya çıkan beyin kanama sıklığının kadın ve erkek cinsiyetler arasında farklı olup olmadığına dair elde yeterince bilimsel veri bulunmuyor. Ancak tıbbi ve adli literatürde yer alan cinsel ilişkili ile bağlantılı ölüm vakaları incelendiğinde erkeklerde bu durumun daha sık görüldüğü ve genellikle cinsel eforla tetiklenen kardiyovasküler olaylar ve beyin kanamaları sebebiyle ortaya çıktığı görülmektedir.

Emel Gökmen: Subaraknoid kanamaların yaklaşık %15 kadarı seksüel aktivite sırasında gerçekleşir. Bu oranlar çok can sıkıcı olsa da diğer yandan subaraknoid kanamalar çok nadir görülür. Yüzbin kişide 6-8 gibi bir oranı vardır.