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Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 07.03.2021 - 12:53 | Son Güncelleme:

Akyazı’da yüz yüze eğitime 2 okulda ara verildi

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Akyazı’da yüz yüze eğitime 2 okulda ara verildi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla 2 okulda yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi. Okullarda eğitime online devam edilecek.

Çok yüksek risk grubunda yer alan Sakarya’da koronavirüs tedbirleri kapsamında sıkı önlemler alınıyor. Akyazı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla Karaçalılık İlkokulu ve Alaağaç Ortaokulu’nda yüz yüze eğitime 8 Mart gününden itibaren 5 gün süreyle ara verildi. Okullarda eğitime online devam edilecek.

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